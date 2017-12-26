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«Актион» угрожает «Клерку»

Из-за нашей новости о том, что бухгалтеры жалуются на рассылки и звонки, «Актион» на нас обиделся и требует опровержения. Иначе в суд!

Антон Сондоевский, юрисконсульт медиахолдинга «Актион-МЦФЭР» написал руководителю «Клерка» Борису Мальцеву письмо.

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кку

А вот и оно: то самое, очень важное для наших читателей и для нас, тоже, конечно — ОПРОВЕРЖЕНИЕ. Без него «Актиону» никак.

Новость мы удалили. Ну просто потому, что вы и так все знаете. И еще не забывайте, что у нас на «Клерке» не банят за комментарии о настоящей жизни бухгалтеров. Пишите дальше — на сайте, в Фейсбуке, в Телеграм. Мы обо всем напишем.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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146 мнений
Клерк
SvetaAbramova
, Москва
 Это точно. Была зарегистрирована на сайте Главбуха и на форуме. Сейчас не знаю, а раньше без номера телефона не зарегистрируешься. Несколько лет все было ничего. А потом началось! Так задолбали звонками, и в семь вечера, и в восемь. Постоянно.  Пришлось убрать регистрацию. Теперь не звонят. 
Клерк
Grizzly
, Белореченск
Насчет "якобы имеющихся частых жалоб" - совсем не "якобы"... Самого замучили предложениями - по несколько раз в неделю звонки, практически ежедневно - электронные письма. Ну нельзя же так навязываться-то! Устал уже отказываться, тянет обсценную лексику применить. :-)
Клерк
Galaktika_ksu
, Тольятти
Копирую свое сообщение, размещенное на форуме Главбуха.

"Негативный образ", как они выразились, создают они сами. А именно:

1) бесконечными звонками ("Тра-та-та, бесплатный доступ к Системе
Главбух, это займет всего три минуты" (я блин, еще даже не сказала, надо
ли оно мне?!)

2) слежкой за пользователями ("Вы посещали Систему Главбух целых три
раза за прошлую неделю, для вас открыт доступ на 3 дня, это займет всего
три минуты, вы у компьютера?" (нет, я доярка в хлеву, ОТВАЛИТЕ!!! и
прекратите за мной следить!)

3) даже когда подпишешься в итоге на Главбух, с СИСТЕМОЙ Главбух он НЕ
ОТСТАНУТ, звонят каждую неделю! Я перепробовала все: и медсестрой
представлялась, и нянечкой, и что я в деревне глухой, без интернета...
БЕСПОЛЕЗНО! Помогает только бросать трубку сразу. как понимаешь, что это
Актион.

4) Надо ли говорить, что просьбы, мольбы и претензии "Не звоните со своей системой!" остаются без внимания?

5) Подписавшись на Главбух, обнаруживаешь, что ОГРОМНАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ
идет какими-то урывками в статьях, а чтобы узнать собственно то, зачем
ты на сайт пришел, тебя направляют... угадайте с трех раз... НА САЙТ
СИСТЕМЫ ГЛАВБУХ!!! Я юмора не поняла - я за что такие деньги плачу:
чтобы мне в поиске выдавались результаты, КОТОРЫЕ Я НЕ МОГУ ПРОЧЕСТЬ?! Я
плачу за что? За то, чтобы иметь возможность узнать, что надо еще денег
отвалить?! Я ПРОСТО В ШОКЕ!

6) Самое, САМОЕ блин смешное: когда возникает конкретный вопрос к ним,
ОНИ НЕ РЕАГИРУЮТ. Ни на запросы из личного кабинета, ни на почту. Когда в
письме указывают, мол, пишите туда-то по всем вопросам - ЩАС, АГА. Пока
не задолбаешь звонками - никто не почешется решить самый крохотный
вопрос. Как деньги брать - так они первые счета высылают. А как вопросы
решать - я не я, что называется.



Вывод: если на кого-то подадут в суд на клевету, я готова быть
свидетелем и подтвердить, что реклама к Актиона УЖАСНО НАВЯЗЧИВАЯ.
Причем, несоразмерно возможности компании по обслуживанию привлеченных
пользователей (оценочное суждение! все исходя из моего опыта). Так что
удачи клерку и всем-всем. Если что, вот моя почта: 4642453@gmail.com

 Поддерживаю на 100%. Постоянно звонят, и Систему Главбух предлагают, и смотрят, сколько раз зашли на их сайт, И проверку контрагентов предлагают.....Что тут сказать? У них такая борьба наверно за контрагентов - вынос мозгов по полной программе потенциальным покупателям. 

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Аноним
, Москва
Актион замучил звонками и письмами!!! Заношу их номера в черный список - звонят с новых!!  в день по несколько писем в спаме от них.. если они думают что так привлекают клиента, то наоборот...хочется послать навсегда!
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Аноним
, Томск

у меня актион валится сразу в спам, по телефону я их троллю

а вот директор наш попал - сдуру воспользовался трехдневным рекламным доступом к их системе, не знаю, чего уж он там смотрел. ему заспамили всю почту, он в каждом письме тыкает "отписаться" - бесполезно. 

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Аноним
, Протвино

Поддерживаю на 100%. И кстати, лично я не больше не подписываюсь из-за безумной цены на, в общем-то, дешевенький журнальчик. Статьи часто дублируют другие издания, про полиграфию вообще молчу, насчет якобы отсутствия рекламы - ну не смешите меня, ей-богу! И еще одно: интересно, какой процент стоимости каждого издания тратится на зарплату тех самых работников колл-центров и рассылку спама, которые нас всех так достали? Обидно платить за создание неудобств самим себе.

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Аноним
, Москва

Меня замучил этот Актион-Пресс! Звонят без конца! Я их менеджерам все объясняла, что не хочу у них НИЧЕГО ПОКУПАТЬ и ругалась с ними, и по-хорошему, по-всякому! Просила прекратить мне звонить и писать! НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ! Телефон звонит с утра (с 9.00) и в течение дня! Это какое-то насилие над моей личностью! И вмешательство в частную жизнь! Именно из-за этого я отказалась вообще что-либо покупать у них на 2018 год. Но им все равно. У менеджера листок перед глазами с вопросами,  тупо бубнит свое и все! И через 2 дня опять звонки! Если кто-то на них будет подавать в суд за вмешательство в личную жизнь, я обязательно подпишусь под каждым словом!

Клерк
ti605
, Краснодар
Актион достал. Мне нравится журнал "Упрощенка", я всегда его выписывала. Но из-за ОЧЕНЬ ЧАСТЫХ ЗВОНКОВ от разных менеджеров я перестала его выписывать, и даже не регистрируюсь на их сайте. Если случайно попадаю на сайт - сразу ухожу, потому что знаю, стоит зарегистрироваться, менеджеры не дадут покоя целый год
Клерк
gbsan
, Москва
Актион "молодцы", мало того, что всех достали своей навязчивой рекламой никому не нужных "продуктов", так недавно мне звонили и предоставили реально ложную информацию о ИПБ России, поливая их грязью. При это "впаривали" никому не известный аттестат за дорого. Это конечно "мелочи" и не нарушение законодательства, и ни в коем разе "не ухудшение" деловой репутации ИПБ. Так держать "Актион" это бизнес по русски.
Eifriger Klerk
Glawbuch
, Москва
Сегодня, 25 декабря, от "Актиона" семь или восемь (!) рассылок, на которые я не подписывалась и которые автоматом отправляются в спам. Ежедневно они исправно наполняют папку спама, кроме них, там почти и нет ничего.  
Клерк
oootomografia
, Балаково
Менеджеры у них кросавчеги, чоуж: "Вы чо, такие бедные, что даже 10 тыс на наше чудо-предложение не найдете? И чо, даже 8? А почему???"
Клерк
mityai
, Ижевск
А разве Клерк не может в суде ответить на претензии по иску? Он же не балабол какой, правда? Наверняка не вопрос набрать пострадавших от обзвонов, это ведь живые люди со своими проблемами, не анонимы, не боты ольгинские!
Аватар
Аноним
, Москва
Тоже достала рассылка. Но вопрос в другом. 
Почему редакция Клерка так бездарно и быстро слилась? 
Прям, как-будто действительно, вся редакция состоит из трясущегося офисного планктона. Чего Вы испугались, претензии, после которой ничего бы не последовало, т.к. обоснования ноль? Или у Вас нет половины юриста сходить в суд и отбить эти претензии, которые в большинстве случаев даже без явки могли бы быть отклонены. Ну предоставили бы они заключение лингвистической экспертизы, купленную за 30 000 у ближайшего недоэксперта, ну заявили бы Вы, что с ней не согласны, ну назначил бы суд полноценную независимую экспертизу. Правда на Вашей же стороне, независимый эксперт бы не нашел признаков порочащих репутацию. А в совокупности с материалами, подтверждающими мнение пользователей о массовой рассылке, и вовсе суд бы не стал слушать Истца. Но это если кто-то действительно заботится о репутации.
Клерк
ronics
, Ярославль
Начиталась я тут и решила отписаться от всех рассылок Актиона и после этого пришло уже 4  штуки, может не надо было, вроде до этого меньше приходило

Клерк
Grizzly
, Белореченск

Аноним, Вы писали:

Тоже достала рассылка. Но вопрос в другом. 
Почему редакция Клерка так бездарно и быстро слилась? 
Прям, как-будто действительно, вся редакция состоит из трясущегося офисного планктона. Чего Вы испугались, претензии, после которой ничего бы не последовало, т.к. обоснования ноль? Или у Вас нет половины юриста сходить в суд и отбить эти претензии, которые в большинстве случаев даже без явки могли бы быть отклонены. Ну предоставили бы они заключение лингвистической экспертизы, купленную за 30 000 у ближайшего недоэксперта, ну заявили бы Вы, что с ней не согласны, ну назначил бы суд полноценную независимую экспертизу. Правда на Вашей же стороне, независимый эксперт бы не нашел признаков порочащих репутацию. А в совокупности с материалами, подтверждающими мнение пользователей о массовой рассылке, и вовсе суд бы не стал слушать Истца. Но это если кто-то действительно заботится о репутации.

 

Да и правда, зачем статью удалять надо было? Составили бы петицию - очень много подписей набрали бы. Ну реально ведь Актион этот достал!
Клерк
gbsan
, Москва

Аноним, Вы писали:

Тоже достала рассылка. Но вопрос в другом. 
Почему редакция Клерка так бездарно и быстро слилась? 
Прям, как-будто действительно, вся редакция состоит из трясущегося офисного планктона. Чего Вы испугались, претензии, после которой ничего бы не последовало, т.к. обоснования ноль? Или у Вас нет половины юриста сходить в суд и отбить эти претензии, которые в большинстве случаев даже без явки могли бы быть отклонены. Ну предоставили бы они заключение лингвистической экспертизы, купленную за 30 000 у ближайшего недоэксперта, ну заявили бы Вы, что с ней не согласны, ну назначил бы суд полноценную независимую экспертизу. Правда на Вашей же стороне, независимый эксперт бы не нашел признаков порочащих репутацию. А в совокупности с материалами, подтверждающими мнение пользователей о массовой рассылке, и вовсе суд бы не стал слушать Истца. Но это если кто-то действительно заботится о репутации.

 Согласен полностью. Быстрый "слив" чести Клерку к сожалению не делает. В суде отбиться при наличие грамотного юриста было-бы не сложно. Хотя это затраты для Клерка. Но удовлетворение было бы максимальным.

Клерк
mityai
, Ижевск
 Насмешили

 В истории с блокировкой счетов Клерк хотя бы начал собирать случаи блокировки, чтобы было с чем идти к налоговикам. А тут ни единой попытки за свою писанину ответить не прослеживается. Позорно спрятались за фразой "Ну просто потому, что вы и так все знаете". Так что удаление новости иначе как сливом, это и не назовешь. А могли бы ответить в суде и огромный плюс в карму заработать. Ну это если, конечно, написанное соответствует действительности.

<b>Модератор</b>
Над.К
 mityai, ну я понимаю, Ваше главное удовольствие состоит в том, чтобы пакость редакции написать. Но неужели Вы так и не поняли суть происходящего? :)
Клерк
ronics
, Ярославль
А могли бы ответить в суде и огромный плюс в карму заработать. Ну это если, конечно, написанное соответствует действительности.

 А цель? Кроме огромного плюса в карму

Клерк
mityai
, Ижевск
 mityai, ну я понимаю, Ваше главное удовольствие состоит в том, чтобы пакость редакции написать.

Вы в очередной раз поняли то, что вам хотелось понять. Вопрос бы конкретный - если случаи были, и, по заверениям Клерка, были реальные претензии на компанию, то почему бы не ответить за новость? Новость удалили, назвав ее "не соответствующей действительности" и прикрылись фиговым листком из уже процитированной фразы. Где тут пакость? Что это, если не банальный слив?

 А цель? Кроме огромного плюса в карму

Лично на мой взгляд, значительно повысилось бы доверие к ресурсу. Вы бы доверяли новостному сайту, который не может подтвердить собственные новости?

<b>Модератор</b>
Над.К

mityai, ну я не сомневалась в том, что Ваша нелюбовь к Клерку помешает понять, что и зачем было сделано. И даже не заметить огромного количества мнений людей и выложенные скриншоты. Одно не могу понять, зачем Вы столько лет кактус едите? :)

Клерк
mityai
, Ижевск
Одно не могу понять, зачем Вы столько лет кактус едите?

 Чемодан вокзал? Вам вот тоже в России не все нравится - злобный тиран Путин, кооператив Озеро и тд - я же вас не спрашиваю, почему вы еще в России?

ну я не сомневалась в том, что Ваша нелюбовь к Клерку помешает понять, что и зачем было сделано

 Что должен был понять между строк обычный читатель (ну и я до кучи), прочитав вот эту новость? Как хорошо, что вы есть у нас, вы ведь сейчас все всем таким непонятливым, как я, поясните.

<b>Модератор</b>
Над.К
Чемодан вокзал?

 В интернете полно СМИ. Я вот не хожу туда, где мне не нравится. Но Вы упорно, много лет, ходите сюда. Я думаю, можно найти СМИ, которые Вас устраивают.  Или кактус очень вкусен? :)

Что должен был понять между строк обычный читатель

 Вон сколько понявших, оставивших мнения раньше вашего.

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Аноним
, Казань
А вот у меня осталось от них негативное впечатление не только после того, как они достали со своей рекламой, но и после того, как "зажали" кухонный комбайн по их акции в подарок за подписку в октябре. Я всё спрашиваю, ну где мой комбайн, а они кормят завтраками, что сейчас его у них на складе нет , когда придет не знают , а уж когда мне доставят и подавно не знают. Очень некрасиво со стороны такой крупной компании обманывать подписчиков. 
Клерк
mityai
, Ижевск
 Вон сколько понявших, оставивших мнения раньше вашего.

 То есть вы подтверждаете мои слова - даже при наличии всех "понявших и оставивших мнения" Клерк не смог ответить за статью и слился.

 В интернете полно СМИ. Я вот не хожу туда, где мне не нравится.

 В мире много стран, границы открыты, совсем не обязательно жить в той, где нет ни дорог, ни бесплатной медицины, в которой единолично правит несменяемый тиран.

<b>Модератор</b>
Над.К
mityai, да никуда Клерк не слился ))

границы открыты, совсем не обязательно жить в той, где нет ни дорог, ни бесплатной медицины, в которой единолично правит несменяемый тиран.

 Я хочу нормально жить в своей родной стране. Ваша аналогия совершенно неуместна. И не надо уводить в сторону ветку мнений.

Обслуживающий
ToT
, Краснодар
А разве Клерк не может в суде ответить на претензии по иску? Он же не балабол какой, правда? Наверняка не вопрос набрать пострадавших от обзвонов, это ведь живые люди со своими проблемами, не анонимы, не боты ольгинские!

 Ну вообще да, наверное, не нужно было удалять. Но мы хотели сделать веселее. И у нас получилось ) 

Невероятна, но факт!
saigak
, Санкт-Петербург
Но мы хотели сделать веселее. И у нас получилось ) 

 угу...хохочем :). для меня все таки настоящее веселье было бы от выигранного суда.

Обслуживающий
ToT
, Краснодар
для меня все таки настоящее веселье было бы от выигранного суда.

 У меня к российскому правосудию есть определенная брезгливость.  Но если так настаиваете, то видимо придется. 

Клерк
mityai
, Ижевск
 У меня к российскому правосудию есть определенная брезгливость

 Если каждый раз удалять новость, вместо того, чтобы отвечать за нее, то брезгливость будет к вам.

Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
mityai, послушайте, вот у вас будет свой сайт или еще что, там и будете решения принимать. Собственники Клерка решили вот так сделать. Вас это как-то ущемляет? Подавайте в суд на Клерк, значит.
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Аноним
, Москва

И я могу подтвердить, что мое отношение к Актиону резко ухудшилось из-за заспамленного почтового ящика. А частые предложения нажиться, получив в подарок бытовую технику или сертификат в Л'Этуаль, то веселят, то оскорбляют.

Клерк
mityai
, Ижевск
Собственники Клерка решили вот так сделать. Вас это как-то ущемляет?

Мало того , собственники Клерка великодушно сделали об этом новость и разрешили ее комментировать и выражать свое мнение - что я и делаю. Вас, видимо, это как-то ущемляет.

 

Клерк
Татьяна-Васильевна
, Санкт-Петербург
У нас на предприятии все звонки фильтрует секретарь. С Актионом ей велено не соеденять (у себя в пя сразу в спам). Так у нас у секретаря два назойливых абонента: Актион и банки, которые звонят по сотруднику задолжавшему всем и все)))
Клерк
ВаляЧел
, Челябинск
Мало того , собственники Клерка великодушно сделали об этом новость

 На то они и собственники))) Митенька расстроились... Не печальтесь, юноша. Когда-нибудь и вы будете собственником чего-нибудь. И будете столь же великодушны. А пока лучше не терять время на троллинг, а заняться сбычей мечт.

Клерк
mityai
, Ижевск
Митенька расстроились

 Митенька всего лишь предположил альтернативный вариант развития событий, с которым согласились некоторые комментаторы выше. Уверяю вас, близко к сердцу он решение Клерка не принял.

Не печальтесь, юноша

 И вас с наступающим! Вам - долголетия, а внукам здоровья!

Клерк
System OC
, Томск

Актион -Ну прям образчиг бизеса по- россиянски! Вместо того, что бы признать ошибки и проявить уважение к тысячам потенциальных покупателей = подписчиков Клерка, слили свой имидж собственной бумажкой)))))). Видимо это очень выгодно - когда юрист пишет ващепрям умную бумажку, а горетивный директор точно уверен, что Клерк ща испугается и напишет "под диктовку".  Ну и канешна - глава холдинга уверен на все 100%, что Клерк та точно это не опубликует, а мы не прочтем. У команды Актион пресс явно отсутствует понимание причинно- следственных связей. От меня лично - Актион теперь имеет пожизненный бан.

Клерк
irin001
, Москва

Меня тоже заваливают и звонками достают, стоит зайти на сайт почитать, тут же звонят. Устала уже добавлять в спам их номера телефоном и емейл-адреса.

Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва

А я вот такое письмо от "Актиона" по поводу аттестатов.
Если вкратце, они там говорят, что они все из себя официальные и документы, которые они выдают, котируются. а ИПБ, мол,уже не подтверждает прохождение независимой оценки квалификации.
Насколько я знаю, "Актион" во многих городах развернул кампанию, склоняя аттестованных бухгалтеров ИПБ России проходить независимую оценку квалификации в их центре оценки кваилификации.
Что по этому поводу скажете? 
А вот в блоге ИПБ народ в комментариях пишет уже о недобросовестной рекламе со стороны "Актиона".
И это уже посерьёзнее обвинение от рядовых пользователей нежели просто за спам.

Клерк
Эдмонд Непряхин
, Москва

gbsan, Вы писали:

Актион "молодцы", мало того, что всех достали своей навязчивой рекламой никому не нужных "продуктов", так недавно мне звонили и предоставили реально ложную информацию о ИПБ России, поливая их грязью. При это "впаривали" никому не известный аттестат за дорого. Это конечно "мелочи" и не нарушение законодательства, и ни в коем разе "не ухудшение" деловой репутации ИПБ. Так держать "Актион" это бизнес по русски.

 Это называется "недобросовестная конкуренция путём дискредитации"

налоговый консультант
Mia
, Москва

Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором можно обсудить с практиками сложные и спорные вопросы. Сейчас стал какой-то бухгалтерской сплетницей про то, что кто кому сказал. 

Аватар
Аноним
, Ростов-на-Дону

Mia, Вы писали:

Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором можно обсудить с практиками сложные и спорные вопросы. Сейчас стал какой-то бухгалтерской сплетницей про то, что кто кому сказал. 

 Согласна полностью.

Обслуживающий
ToT
, Краснодар

Сейчас стал какой-то бухгалтерской сплетницей про то, что кто кому сказал.

 Представляю, если бы было наоборот. Приход 150 тысяч молчаливых бухгалеров, которым нужны только цифры. Шаг в сторону-растрел ) 

А сплетни, это вы что имели ввиду? Переписку Актиона с Клерком? 

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