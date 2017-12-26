«Актион» угрожает «Клерку»

Вот интересно, как это проверяют. дала я ему или нет В смысле эту бумажку.
Согласно статье 41
Кодекса доходом признается экономическая выгода в денежной или
натур...
Сейчас стал какой-то бухгалтерской сплетницей про то, что кто кому сказал. Представляю, есл...
Mia, Вы писали:Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором мож...
Согласна, что уволенному работнику эта бумажка ну ни о чем не говорит, в ней данные о его ИНН и С...
"Налоговики не имеют право" ? Не иметь можно только чего-либо. В данном случае - права. Это если ...
Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором можно обсудить с п...
Некорректный опрос.Суть СЗВ-М такова, что его формировать и отчитываться им в ПФР, и давать уволь...
Молодым отцам предоставляется отпуск летом ？и если мама назодиться в декрете?
Отпус 28дней +7за вредность и того35 могут ли разделить его на 28и7？
msneg, да, такая зараза! ))))
Glawbuch, Вы писали:msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Грустно, что на сайте не редкость слово "б...
Аноним, Вы писали:Грустно, что на сайте не редкость слово "бухгалтера". Во множественном числе сл...
msneg, Вы писали:Аноним, Вы писали:Грустно, что на сайте не редкость слово "бухгалтера". Во множе...
Повторяю, зачем работодателей обязывать это делать , если работник может это сделать через госусл...
Номер карты мошенников: 4182 6001 1620 1954 (якобы ВТБ 24)
"Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то...
Старый ворчун, Вы писали:Аноним, Вы писали:Как же нет, есть:В день увольнения застрахованного лиц...
А ещё кто-то ходит в эту поедальню жаренной кукурузы?
после смерти Алексея Балабанова кинематограф российский закончился
natalisa51, Вы писали:Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, т...
Аноним, так справки Вы и будете формировать в 2018 году.
Аноним, Вы писали:Как же нет, есть:В день увольнения застрахованного лица или в день прекращения ...
"Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то...
1C говорит, что новые коды будут применяться с 2018 г https://buh.ru/articles/documents/62915/ и ...
Как всегда в нашем государстве. Чем меньше человек думает головой, тем больше ему перепадает от ...
как правило налоги спишут себе олигархи все нормально, платите....
а мне кажется закон криво написан -там же сказано об отчётах в ПФР, а потом привязали к уволенным...
карта 4817760060640442 еще один гандон
Не на каждом предприятии есть кадровик, а если каких-то специалистов где-то не предусмотрено, то ...
4890 4945 9455 8009 мошенники!!!
А почему СЗВ-М должен выдавать бухгалтер!!!???Документ о стаже. Выдавать должен отдел кадров. Да ...
Ну не соглашусь и что тогда...? ничего, всё как всегда.
Дела даже не в ручке, Если я делаю это специально для каждого сотрудника, то это называется выпис...
Аноним, Вы писали:Грустно, что на сайте не редкость слово "бухгалтера". Во множественном числе сл...
Поддерживаю на 100%. Постоянно звонят, и Систему Главбух предлагают, и смотрят, сколько раз зашли на их сайт, И проверку контрагентов предлагают.....Что тут сказать? У них такая борьба наверно за контрагентов - вынос мозгов по полной программе потенциальным покупателям.
у меня актион валится сразу в спам, по телефону я их троллю
а вот директор наш попал - сдуру воспользовался трехдневным рекламным доступом к их системе, не знаю, чего уж он там смотрел. ему заспамили всю почту, он в каждом письме тыкает "отписаться" - бесполезно.
Поддерживаю на 100%. И кстати, лично я не больше не подписываюсь из-за безумной цены на, в общем-то, дешевенький журнальчик. Статьи часто дублируют другие издания, про полиграфию вообще молчу, насчет якобы отсутствия рекламы - ну не смешите меня, ей-богу! И еще одно: интересно, какой процент стоимости каждого издания тратится на зарплату тех самых работников колл-центров и рассылку спама, которые нас всех так достали? Обидно платить за создание неудобств самим себе.
Меня замучил этот Актион-Пресс! Звонят без конца! Я их менеджерам все объясняла, что не хочу у них НИЧЕГО ПОКУПАТЬ и ругалась с ними, и по-хорошему, по-всякому! Просила прекратить мне звонить и писать! НЕВОЗМОЖНО ЖИТЬ! Телефон звонит с утра (с 9.00) и в течение дня! Это какое-то насилие над моей личностью! И вмешательство в частную жизнь! Именно из-за этого я отказалась вообще что-либо покупать у них на 2018 год. Но им все равно. У менеджера листок перед глазами с вопросами, тупо бубнит свое и все! И через 2 дня опять звонки! Если кто-то на них будет подавать в суд за вмешательство в личную жизнь, я обязательно подпишусь под каждым словом!
КЛЕРК - ЛУЧШИЕ
Насмешили
Аноним, Вы писали:
Аноним, Вы писали:
Согласен полностью. Быстрый "слив" чести Клерку к сожалению не делает. В суде отбиться при наличие грамотного юриста было-бы не сложно. Хотя это затраты для Клерка. Но удовлетворение было бы максимальным.
В истории с блокировкой счетов Клерк хотя бы начал собирать случаи блокировки, чтобы было с чем идти к налоговикам. А тут ни единой попытки за свою писанину ответить не прослеживается. Позорно спрятались за фразой "Ну просто потому, что вы и так все знаете". Так что удаление новости иначе как сливом, это и не назовешь. А могли бы ответить в суде и огромный плюс в карму заработать. Ну это если, конечно, написанное соответствует действительности.
А цель? Кроме огромного плюса в карму
Вы в очередной раз поняли то, что вам хотелось понять. Вопрос бы конкретный - если случаи были, и, по заверениям Клерка, были реальные претензии на компанию, то почему бы не ответить за новость? Новость удалили, назвав ее "не соответствующей действительности" и прикрылись фиговым листком из уже процитированной фразы. Где тут пакость? Что это, если не банальный слив?
Лично на мой взгляд, значительно повысилось бы доверие к ресурсу. Вы бы доверяли новостному сайту, который не может подтвердить собственные новости?
mityai, ну я не сомневалась в том, что Ваша нелюбовь к Клерку помешает понять, что и зачем было сделано. И даже не заметить огромного количества мнений людей и выложенные скриншоты. Одно не могу понять, зачем Вы столько лет кактус едите?
Чемодан вокзал? Вам вот тоже в России не все нравится - злобный тиран Путин, кооператив Озеро и тд - я же вас не спрашиваю, почему вы еще в России?
Что должен был понять между строк обычный читатель (ну и я до кучи), прочитав вот эту новость? Как хорошо, что вы есть у нас, вы ведь сейчас все всем таким непонятливым, как я, поясните.
В интернете полно СМИ. Я вот не хожу туда, где мне не нравится. Но Вы упорно, много лет, ходите сюда. Я думаю, можно найти СМИ, которые Вас устраивают. Или кактус очень вкусен?
Вон сколько понявших, оставивших мнения раньше вашего.
То есть вы подтверждаете мои слова - даже при наличии всех "понявших и оставивших мнения" Клерк не смог ответить за статью и слился.
В мире много стран, границы открыты, совсем не обязательно жить в той, где нет ни дорог, ни бесплатной медицины, в которой единолично правит несменяемый тиран.
Я хочу нормально жить в своей родной стране. Ваша аналогия совершенно неуместна. И не надо уводить в сторону ветку мнений.
Ну вообще да, наверное, не нужно было удалять. Но мы хотели сделать веселее. И у нас получилось )
угу...хохочем . для меня все таки настоящее веселье было бы от выигранного суда.
У меня к российскому правосудию есть определенная брезгливость. Но если так настаиваете, то видимо придется.
не не...на ваше усмотрение
Если каждый раз удалять новость, вместо того, чтобы отвечать за нее, то брезгливость будет к вам.
И я могу подтвердить, что мое отношение к Актиону резко ухудшилось из-за заспамленного почтового ящика. А частые предложения нажиться, получив в подарок бытовую технику или сертификат в Л'Этуаль, то веселят, то оскорбляют.
Мало того , собственники Клерка великодушно сделали об этом новость и разрешили ее комментировать и выражать свое мнение - что я и делаю. Вас, видимо, это как-то ущемляет.
На то они и собственники))) Митенька расстроились... Не печальтесь, юноша. Когда-нибудь и вы будете собственником чего-нибудь. И будете столь же великодушны. А пока лучше не терять время на троллинг, а заняться сбычей мечт.
Митенька всего лишь предположил альтернативный вариант развития событий, с которым согласились некоторые комментаторы выше. Уверяю вас, близко к сердцу он решение Клерка не принял.
И вас с наступающим! Вам - долголетия, а внукам здоровья!
Актион -Ну прям образчиг бизеса по- россиянски! Вместо того, что бы признать ошибки и проявить уважение к тысячам потенциальных покупателей = подписчиков Клерка, слили свой имидж собственной бумажкой)))))). Видимо это очень выгодно - когда юрист пишет ващепрям умную бумажку, а горетивный директор точно уверен, что Клерк ща испугается и напишет "под диктовку". Ну и канешна - глава холдинга уверен на все 100%, что Клерк та точно это не опубликует, а мы не прочтем. У команды Актион пресс явно отсутствует понимание причинно- следственных связей. От меня лично - Актион теперь имеет пожизненный бан.
Меня тоже заваливают и звонками достают, стоит зайти на сайт почитать, тут же звонят. Устала уже добавлять в спам их номера телефоном и емейл-адреса.
И это уже посерьёзнее обвинение от рядовых пользователей нежели просто за спам.
gbsan, Вы писали:
Это называется "недобросовестная конкуренция путём дискредитации"
Удалили, но это была правда.... Клерк считала серьезным профсайтом, на котором можно обсудить с практиками сложные и спорные вопросы. Сейчас стал какой-то бухгалтерской сплетницей про то, что кто кому сказал.
Mia, Вы писали:
Согласна полностью.
Представляю, если бы было наоборот. Приход 150 тысяч молчаливых бухгалеров, которым нужны только цифры. Шаг в сторону-растрел )
А сплетни, это вы что имели ввиду? Переписку Актиона с Клерком?