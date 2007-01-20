Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Структуру налоговой системы России планируют изменить, чтобы сделать ее более конкурентоспособной.

Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.



Минфин предлагает переформатировать налоговую систему России таким образом, чтобы она выполняла основную задачу - увеличение темпов экономического роста страны.

Налоговая система должна способствовать обелению экономики, сокращать теневой сектор, подчеркнул министр, добавив, что она должна стать более технологичной для повышения администрирования передает ИА ТАСС.

Силуанов добавил, что корректировка налоговой системы должна быть проведена таким образом, «чтобы следующие 6 лет она не претерпевала существенных изменений».

«Такие корректировки мы действительно внесем в весеннюю сессию парламента текущего года», - сказал он, отметив, что об увеличении налоговой нагрузки речи не идет.

Кроме того, перед внесением проекта с поправками в Госдуму, Минфин проведет консультации с российским бизнесом.