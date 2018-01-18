Как налоговики зачитывают переплату по налогу в счет недоимки по пеням

Зачет сумм излишне уплаченных федеральных налогов и сборов, региональных и местных налогов производится по соответствующим видам налогов и сборов, а также пеням, начисленным по соответствующим налогам и сборам.

Об этом напомнили Минфин в письме № 03-05-06-04/84814 от 19.12.20217.

Согласно пункту 5 статьи 78 НК зачет суммы излишне уплаченного налога в счет погашения задолженности по пеням, подлежащим уплате, производится налоговым органом самостоятельно, в том числе по заявлению налогоплательщика.



При этом Налоговым Кодексом не ограничен срок, в течение которого налоговые органы могут самостоятельно производить зачет сумм излишне уплаченных платежей в счет погашения недоимки и задолженности по пеням и штрафам.



Учитывая изложенное, налоговые органы вправе зачесть сумму излишне уплаченного транспортного налога в счет погашения задолженности по пеням шестилетней давности.