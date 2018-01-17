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Силуанов рассказал о росте уровня налоговых изъятий в российской экономике

Уровень налоговых изъятий в экономике РФ за 2017 год вырос до 30,8% с 29,2% ВВП годом ранее, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на Гайдаровском форуме.

«Если посмотреть на уровень налоговых изъятий, который сложился в 2017 году, он составляет 30,8% ВВП, в предыдущем году он составлял примерно 29,2% ВВП. Это фискальная нагрузка. Если говорить, конечно, о всех доходах бюджетной системы — в прошлом году это было 32,7% ВВП, а в позапрошлом — 32% ВВП», — сказал Силуанов.

Без учета нефтегазовых изъятий, по его словам, уровень фискальной нагрузки составил в прошлом году 24,4% ВВП, пишет РИА Новости. Силуанов подчеркнул, что этот рост произошёл без повышения налоговой нагрузки на легальный бизнес, он объясняется улучшением налогового администрирования и выводом бизнеса из тени.

Такой уровень налоговой нагрузки, по его словам, ниже, чем в Европе, но выше, чем в азиатских странах. Однако он напомнил, что России требуются более высокие налоги, чем другим развивающимся странам: она в отличие от стран Азии имеет ядерный потенциал, для содержания которого требуются дополнительные средства.

Кроме того, по словам министра, Россия является социальным государством с высоким уровнем соцвыплат, а это также требует дополнительных затрат.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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7 мнений
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Аноним
, Тольятти
Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое главное-наконец-то дошло! Голикова-умничка! Что пришло время объединять ФСС, ПФ и ФФОМС в Единый орган! Что пришло время снижать взносы на зар.плату 30%!  Что надо делать все проще! Что Налоговый Кодекс устарел и надо вводить новую редакцию!  Боже, неужели, то что я писала на протяжении уже 3 лет свершиться???
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Аноним
Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое главное-наконец-то дошло! Голикова-умничка!

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Аноним
Форум супер! Смотрела в онлайне не отрываясь! Много полезного! А самое главное позитивного! Самое главное-наконец-то дошло! Голикова-умничка! Что пришло время объединять ФСС, ПФ и ФФОМС в Единый орган! Что пришло время снижать взносы на зар.плату 30%!  Что надо делать все проще! Что Налоговый Кодекс устарел и надо вводить новую редакцию!  Боже, неужели, то что я писала на протяжении уже 3 лет свершиться???

 

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Аноним
, Москва
Перед выборами они внезапно начинают говорить правильные вещи. А после выборов внезапно все забывают. 
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Аноним
,, уровень налоговой нагрузки ниже, чем в Европе ", ну например в Европе есть необлагаемый налогом минимум, причём как для предпринимателей, так и для обычных людей. А, например, соцвзносы платят за себя  либо работники в какой-то пропорции с работодателем, либо только сами работники. А про,, Россия государство с высоким уровнем соцвыплат"-это вообще смешно. Сравните соцвыплаты в Европе и США с нашими. Откровенный бред говорит Силуанов. 
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