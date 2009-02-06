Тех, кому надо проводить обязательный аудит отчетности, стало больше

Ну, разумеется, г. Макаров! За свой карман надо биться не на жизнь, а на смерть! А насчет главног...
bacek, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ради интереса оплатила безрекламный доступ и теперь у меня бел...
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Если в 2017 году были два работника, но они уволены в августе...
Аноним, Вы писали:Ради интереса оплатила безрекламный доступ и теперь у меня белая страница))) во...
Главбуху во время отчетного периода вообще болеть нельзя - кто сделает за нас отчеты (декларации)...
Все верно, заполнить Раздел 3 с его данными и всё!
несоизмеримость "важности" отчета СЗВ-М и огромного штрафа, особенно если в отчете нет пенсионеро...
Насколько я понимаю, срок в течение которого НИ имеет право обратиться в суд для взыскания задолж...
А что с продажей недвижимости банкрота физика ? Например, на публичке недвижка легко уходит ниже ...
О чем трындит этот либералишко? По чем кредиты для народа?
Каждый работник фондов обходится в месяц 74 тыс. рублей , а пенсия в среднем 13тыс.
Аноним, Вы писали:Пару законов в НК воткнут и почаще проверок более ничего не придумают. &nb...
а посчитали сколько штрафами собрали?
Других долгов у меня у меня не было вообще(((, а я как лохушка 4года плачу за одно и то же(
Всем приветы! Вчера выбила все же у камералов все долги и за что я плачу, устроила настоящий скан...
Дефицит кадров с искусственным интеллектом?!)))
Пару законов в НК воткнут и почаще проверок более ничего не придумают.
Так как с головным офисом у нас 8 часов разницы, нам повадились звонить менеджеры из Хабаровска. ...
Добрый день , немного запуталась? ИП доход 6% без
сотрудников. Помогите пож-та.
1. в 2017 году бы...
а мы не выделили отпуска и уже отправили отчет, подскажите, как исправить эту ошибку, в пенсионно...
Отличная идея! Главное всех разместить в зданиях ПФР.
"Реализация драгоценных камней банками."Нет.Нечестно! Это только с 1 апреля.
Аноним, Вы писали:А моей маме при 33 годах стажа и за двоих детей добавили 887 руб, ей приятно, в...
а где то можно увидеть перечень субъектов, которые приняли закон?
Создадут новое ведомство для "технологичного повышения администрирования", за 6 лет это себя не о...
Ради интереса оплатила безрекламный доступ и теперь у меня белая страница))) вот уж правдв без ре...
Ищу свидетелей для подтверждения стажа. В 1981-1982 годах я работала в совхозе цветочных культур ...
Коллеги, подскажите, а куда подается статистика для ФТС? Никогда не сталкивались.И как определить...
а что значит фраза "...но не позднее 1 января 2018 года"? Приказ вступил в ситу 29 декабря! Он чт...
есть мнение, что даже те пять СГС которые вступили с 2018 года без отраслевых стандартов "не рабо...
410014821437284 можно узнать о ней развод или нет?
Ради интереса оплатила безрекламный доступ и теперь у меня белая страница))) вот уж правдв без ре...