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Тех, кому надо проводить обязательный аудит отчетности, стало больше

Минфин обновил Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

В Перечень включен 71 случай обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г. По сравнению с 2016 годом список включает три новых случая обязательного аудита:

  • организация, которая является туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, если общая цена туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год составила более 400 миллионов рублей (пункт 51);
  • организация является фондом, созданным в соответствии с Федеральным законом «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (пункт 52);
  • публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства» (пункт 69).
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