Тех, кому надо проводить обязательный аудит отчетности, стало больше

Аноним

Ну, разумеется, г. Макаров! За свой карман надо биться не на жизнь, а на смерть! А насчет главног... Плоская шкала - главное достижение налоговой системы России?

Tatasha bacek, Вы писали:Аноним, Вы писали:Ради интереса оплатила безрекламный доступ и теперь у меня бел... «Клерк» отключает надоедливую рекламу

Аноним

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Если в 2017 году были два работника, но они уволены в августе... Сведения о среднесписочной численности за 2017 год: как посчитать и заполнить

bacek Аноним, Вы писали:Ради интереса оплатила безрекламный доступ и теперь у меня белая страница))) во... «Клерк» отключает надоедливую рекламу

Аноним

Все верно, заполнить Раздел 3 с его данными и всё! РСВ за 2017 год: на что обратить внимание бухгалтерам и ИП

MissCherie Насколько я понимаю, срок в течение которого НИ имеет право обратиться в суд для взыскания задолж... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

А что с продажей недвижимости банкрота физика ? Например, на публичке недвижка легко уходит ниже ... Организация-банкрот продает имущество. Нужно ли платить налоги?

Аноним

О чем трындит этот либералишко? По чем кредиты для народа? Герман Греф про экспоненциально растущий мир и другие умные слова

Наталья_Пасюкова Каждый работник фондов обходится в месяц 74 тыс. рублей , а пенсия в среднем 13тыс. ПФР, ФОМС и ФСС могут объединить

yante Аноним, Вы писали:Пару законов в НК воткнут и почаще проверок более ничего не придумают. &nb... Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Аноним

а посчитали сколько штрафами собрали? Минфин рассказал, почему России нужны большие налоги, чем в других странах

Аноним

добьют таки бизнес Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Аноним

Других долгов у меня у меня не было вообще(((, а я как лохушка 4года плачу за одно и то же( Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Всем приветы! Вчера выбила все же у камералов все долги и за что я плачу, устроила настоящий скан... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

Пару законов в НК воткнут и почаще проверок более ничего не придумают. Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Аноним

Так как с головным офисом у нас 8 часов разницы, нам повадились звонить менеджеры из Хабаровска. ... «Актион» угрожает «Клерку»

Аноним

Добрый день , немного запуталась? ИП доход 6% без сотрудников. Помогите пож-та. 1. в 2017 году бы... Фиксированные взносы за 2016 год, уплаченные в 2017 году, уменьшают налог по УСН за 2017 год

Аноним

а мы не выделили отпуска и уже отправили отчет, подскажите, как исправить эту ошибку, в пенсионно... Все о СЗВ-СТАЖ: инструкция от ПФР для бухгалтеров

Аноним

Аноним, Вы писали:А моей маме при 33 годах стажа и за двоих детей добавили 887 руб, ей приятно, в... Перерасчет пенсии за детей: кому, когда и сколько

saigak а где то можно увидеть перечень субъектов, которые приняли закон? Как облагается движимое имущество в 2018

Аноним

Создадут новое ведомство для "технологичного повышения администрирования", за 6 лет это себя не о... Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

ToT Ради интереса оплатила безрекламный доступ и теперь у меня белая страница))) вот уж правдв без ре... «Клерк» отключает надоедливую рекламу

Аноним

Ищу свидетелей для подтверждения стажа. В 1981-1982 годах я работала в совхозе цветочных культур ... Из-за чего ПФР может «выкинуть» стаж при оформлении пенсии

Аноним

Коллеги, подскажите, а куда подается статистика для ФТС? Никогда не сталкивались.И как определить... Ввоз товаров из Белоруссии и Казахстана-2017: полное руководство для бухгалтера

Аноним

а что значит фраза "...но не позднее 1 января 2018 года"? Приказ вступил в ситу 29 декабря! Он чт... Утверждены новые формы для инвентаризации в госсекторе

Аноним

есть мнение, что даже те пять СГС которые вступили с 2018 года без отраслевых стандартов "не рабо... Какие еще стандарты бухучета вступят в силу позже

Аноним

410014821437284 можно узнать о ней развод или нет? Как можно найти мошенника по номеру карты?