От главбуха требуют выполнять обязанности финдира

Руководитель компании, в которой работает наша читательница, считает, что главбух должен в том числе выполнять обязанности финдиректора, должность которого не предусмотрена штатным расписанием.

Однако главбух сомневается, стоит ли идти на поводу у директора.

Дело в том, что работа финдира требует определенных знаний. Кроме того, на это уходит время, которого будет меньше оставаться для бухгалтерской работы.

Подскажите - а какие функции финансового директора вы выполняете, если директор просит? И если отказываете директору, то как объясняете отказ? Где берете информацию о том - что и как делать, или получали дополнительное образование?



директор хочет, чтобы главбух совмещал в себе и финдира. А где взять время.... и знания..



Поделитесь опытом, пожалуйста, кто и как это делает. - ТНА

Один из наших постоянных читателей поделился своим опытом такой работы.

Я немного выполнял функции фин. дира: делал бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств (планируемый), платежный календарь, план по налогам.

Считал финансовые показатели: чистые активы, EBITDA и др.

Ничего сложного. Знания ВУЗа, учеба на курсах разных, плюс книги читаю. Знаний вполне хватило. Мне было даже интересно: хоть какое-то разнообразие и отвлечение от БУ. - dmitrijj-simanvskijj

А вам приходилось совмещать одновременно бухгалтерскую работу и планирование финансов?

Обсуждение происходит в теме форума «Бухгалтер с функциями финансового директора».