От главбуха требуют выполнять обязанности финдира

Руководитель компании, в которой работает наша читательница, считает, что главбух должен в том числе выполнять обязанности финдиректора, должность которого не предусмотрена штатным расписанием.
Однако главбух сомневается, стоит ли идти на поводу у директора.
Дело в том, что работа финдира требует определенных знаний. Кроме того, на это уходит время, которого будет меньше оставаться для бухгалтерской работы.
Подскажите - а какие функции финансового директора вы выполняете, если директор просит? И если отказываете директору, то как объясняете отказ? Где берете информацию о том - что и как делать, или получали дополнительное образование?
директор хочет, чтобы главбух совмещал в себе и финдира. А где взять время.... и знания..
Поделитесь опытом, пожалуйста, кто и как это делает.
- ТНА
Один из наших постоянных читателей поделился своим опытом такой работы.
Я немного выполнял функции фин. дира: делал бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств (планируемый), платежный календарь, план по налогам.
Считал финансовые показатели: чистые активы, EBITDA и др.
Ничего сложного. Знания ВУЗа, учеба на курсах разных, плюс книги читаю. Знаний вполне хватило. Мне было даже интересно: хоть какое-то разнообразие и отвлечение от БУ.
- dmitrijj-simanvskijj
А вам приходилось совмещать одновременно бухгалтерскую работу и планирование финансов?
Обсуждение происходит в теме форума «Бухгалтер с функциями финансового директора».