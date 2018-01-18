При реорганизации юрлица обязанности налогового агента переходят к правопреемнику

С 1 января 2018 года при реорганизации компании обязанности налогового агента переходят к ее правопреемнику. Об этом напоминает Федеральная налоговая служба.

Это означает, что независимо от формы реорганизации правопреемники налоговых агентов начнут выдавать работникам реорганизованных организаций справки 2-НДФЛ и представлять отчетность по НДФЛ в налоговые органы за организации уже в 2018 году.

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 № 335-ФЗ.