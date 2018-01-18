При реорганизации юрлица обязанности налогового агента переходят к правопреемнику

А если к уплате нуль, то в строке 040 ставят прочерки или 0 и прочерки?
Почитала комменты и думаю прямо кинется налоговая нам рассказывать, что у них там что то появилос...
Пользуюсь рассылками Клерка уже лет 10. Удобно. Рассылки лучше стали )))
В апреле прошло года делала, долгов не было, а тут просто кошмар. Сходила в ПФР, на днях выгрузку...
Аноним, Вы писали:Ну дак это в этой статье нет этого. А по всему интернету как раз-таки про режим...
У нас (Петербург, не исторический центр) тсж требует составлять и согласовывать проект остекления...
Все принадлежит сотне семеек от леса до портов и сетей, тем не менее деревянные буратины опять по...
Над.К, Вы писали:Этот вопрос надо бы задать в УФНС по Московской области Печально как. Думаю...
Этот вопрос надо бы задать в УФНС по Московской области
Аноним, Вы писали:нужно покончить с тем что верхушки берут себе безобразно огромные суммы без сты...
Ну дак это в этой статье нет этого. А по всему интернету как раз-таки про режим онлайн пишут... О...
120 долларов богачи наши пенсионеры. Слава Единой России!
Добрый день!На текущий момент в кодах статистики, скачанных с сайта Росстата ОКТМО не обновлены, ...
А почему неуместно сравнивать источники доходов двух людей? Один учился 18 лет, переехал через по...
Добрый день! Купили хлесты сосновые. Отметили договор купли продажи в ЕГАИС. Изготовили доску обр...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: Именно я и задавал работнику ФНС РФ ( камеральщику)&nbs...
Мы люди с гражданством СССР, по конституции вообще не должны оплачивать никаких налогов, сборов и...
Кое что все-таки за полтора года изменилось Росстат обязали уведомлять малый бизнес.
Аноним, Вы писали:Аноним, ВАск НДС-2 расширяет свои функции планово? Что тогда они еще хотят ввес...
МОжно сколько угодно говорить про страшилки и успокаивать себя, а как быть с уже реальными ...
Аноним, Вы писали:Аноним, Вы писали: А вы сами были на этих самых бесплатных вебинарах...
Господин Греф бодро докладывает о прибылях Сбербанка и прочих и ежегодно повышает всякие сборы с ...
почему их занятия нельзя сравнивать? Потому что они в принципе не сравнимы. Это примерно ...
Т.е. или трать время и сдавай "0" или так же трать время и пишите письма.
2/3 россиян слышали слово депозит...
Аноним, Вы писали:Позор!!!!!!! Позор правительству!!!!! Позор президенту!!! &nb...
[b]Над.К[/b], точнее тот, кто нас помогает грабить, ежеминутно!
Не, не спится ему, это проклятия бухов чует !
Силуанов не бредит, нет, он намеренно врет ! Про бюджетное правило, вообще молчок, тсс. Деньги ну...
Акционерный коммерческий Агропромышленный банк (открытое акционерное общество) (Агропромбанк)
я ничего не буду отвечать. Я просто не привыкла считать деньги в чужом кармане и тем более с зави...
Аноним, Вы писали:сп по одежде, минималка 20 000р, 16% организатору идет 59 закупка, посчитаем? 2...
ИП Николаева Наталия Рудольфовна: уклоняется от разрешения конфликта, отказывается принимать пись...