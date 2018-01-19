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Как получить вычет по земельному налогу на шесть соток

Федеральная налоговая служба дала разъяснения, касающиеся налогового вычета для физических лиц, уменьшающего земельный налог на величину кадастровой стоимости 600 кв.м по одному земельному участку. Такой вычет предоставляется, начиная с 1 января 2017 года. Т.е. он не касается налога, которые уплачивали в 2017 году, поскольку это была налог за 2016 год.

Вычет применяется для владельцев участков из числа льготных категорий (пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.).

Для использования вычета за 2017 год льготнику до 1 июля 2018 года можно обратиться в налоговый орган с уведомлением о выбранном участке, по которому применяется вычет. Уведомление можно оформить по рекомендуемой форме

Уведомление можно направить через Личный кабинет, почтой или принести лично в любую налоговую инспекцию. Если уведомление не поступит, то вычет будет применяться автоматически в отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога.

Если налогоплательщик ранее уже пользовался налоговыми льготами, (например, ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или пенсионер использовал льготу по транспортному налогу и т.п.), то дополнительно направлять уведомление и подтверждающие льготу документы не нужно.

Для тех, кто в 2018 году впервые получит право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года), необходимо подать в налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.

С 2018 года регламентирован упрощенный порядок обращения за налоговыми льготами. Теперь льготники вправе, а не обязаны, как было ранее, вместе с заявлением представить документы, подтверждающие право на льготу. Если такие документы не представлены, налоговый орган по информации, указанной в заявлении, самостоятельно запрашивает необходимые сведения у уполномоченных органов (организаций), а затем информирует налогоплательщика о результатах.

Дополнительные льготы, освобождающие от уплаты налога, могут устанавливаться нормативными актами представительных органов муниципальных образований (законами Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) по месту нахождения участков. Ознакомиться с перечнем льгот, действующих в различных муниципалитетах можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

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