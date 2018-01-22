Бизнес-омбудсмен помог ИП сохранить право на применение ПСН

Налоговики лишили ИП из Подмосковья права на ПСН с января по декабрь 2016 года.

Причиной случившегося стала 23-дневная просрочка платежа, возникшая по технической ошибке, допущенной предпринимателем при заполнении платежного поручения. Разница между требуемой и реально оплаченной суммой составила 105 рублей – 0,9% от суммы налога.

По незнанию допущенная ошибка превратилась в серьезное нарушение. Утратив право на применение патентной системы, бизнесмен стал считаться перешедшим на общий режим налогообложения за период, на который был выдан патент. Соответственно он становился плательщиком НДФЛ и НДС. Сумма этих налогов, которая в 13000 раз превышает величину «непреднамеренного ущерба бюджету», грозила бизнесмену банкротством.

Предприниматель обратился за помощью к бизнес-омбудсмену, который посчитал подход налогового органа излишне формальным.

УФНС по Московской области подтвердило позицию налоговой инспекции об утрате предпринимателем права на применение ПСН в связи с неполной уплатой налога по патенту.

ИП при поддержке бизнес-омбудсмена обратился в суд.

В ноябре 2017 года Арбитражный суд Московской области, расценив действия предпринимателя в качестве технической ошибки, которая не может повлечь отказ от применения ПСН, удовлетворил его требования и признал незаконными действия ИФНС, выразившиеся в лишении предпринимателя права на применение ПСН за период с 01.01.2016 по 31.12.2016, а также признал за предпринимателем право на применение патентной системы налогообложения в период с 01.01.2016 по 31.12.2016, сообщает пресс-служба бизнес-защитника.

Напомним, подпункт 3 пункта 6 статьи 346.45 с 01.01.17 признан утратившим силу. Таким образом, в настоящее время нарушение сроков уплаты налога в рамках ПСН не является основанием для утраты права на применение данного спецрежима.