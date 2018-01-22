После снятия с учета по ЕНВД невозможно нормально сдать декларацию

Читатели нашего форума неоднократно сталкивались с проблемами при сдаче декларации по ЕНВД за период, а котором налогоплательщик снялся с учета.

Дело в том, что налоговики, сняв с учета плательщика ЕНВД, перестают принимать декларации от такого плательщика по ТКС, объясняя это особенностями своей программы.

У нас снова не принимают отчет по ЕНВД, снятый с учета в декабре. Причина отказа - налогоплательщик снят с учета.

Уже была подобная ситуация, методом звонков, проб и ошибок, причем они сами не знали, как лучше, все же сдали.

Сейчас КПП указали по тому же принципе. И отказ (( - Imelnila

Между тем участники обсуждения, которые и сами не раз сталкивались с подобным явлением, отмечают, что «рецепт» от такой напасти все-таки существует.

Во-первых, декларацию можно отправить почтой. Во-вторых, если проявить настойчивость, налоговики ее все-таки примут, изменив настройки своей программы.

Ознакомиться с советами практиков можно в теме форума «Не принимают ЕНВД закрытый».