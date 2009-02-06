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По каким рекомендациям аудиторы будут проверять вашу отчетность за 2017 год

Минфин опубликовал на своем сайте ежегодные рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций.

Этот документ может пригодиться не только аудиторам, но и тем организациям, которые подлежат обязательному аудиту.

О том, кто обязан проводить ежегодный аудит, можно узнать в материале «В каких случаях нужен обязательный аудит отчетности за 2017 год».

 

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