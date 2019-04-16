На 2018 год «минималку» в Татарстане установили на уровне 10126 руб.

В Татарстане 18 января подписано соглашение между Федерацией профсоюзов Республики, Координационным советом объединений работодателей, Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной заработной плате в регионе.

Согласно тексту Соглашения размер «минималки» для работников внебюджетного сектора экономики с 1 января 2018 г. составит 10126 рублей. Это составляет 70% стоимостной величины минимального размера потребительского бюджета в целом по республике за 3 квартал 2017 года.

«На сегодня в республике действует соглашение о минимальной заработной плате для организаций внебюджетного сектора экономики в размере 8 848 рублей, соглашение было принято в июле 2017 года, - напомнил глава регионального правительства Алексей Песошин. - Повышение минимальных гарантий в области оплаты труда и повышения зарплаты работников бюджетной сферы в соответствии с «майскими указами» Президента России позволили обеспечить в республике реальный рост заработной платы».

Алексей Песошин отметил, что несмотря на устойчивый рост зарплаты, на отдельных предприятиях продолжает сохраняться доля работников, чей заработок не достигает уровня прожиточного минимума. По итогам 2017 года было выявлено 118 предприятий, где выплаты производились ниже минимальной заработной платы, установленной в республике.

В Татарстане будет осуществлен переход к другому уровню установления минимальных гарантий в области оплаты труда, заявил премьер-министр региона. «Впервые наша минимальная зарплата ориентируется на минимальный потребительский бюджет. Это важный шаг в деле повышения уровня жизни населения», - сказал Алексей Песошин.