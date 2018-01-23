Что покупали на новогодних каникулах и как за этим следили онлайн-кассы

За новогодние каникулы россияне потратили в среднем 640-650 рублей за один поход в магазин, а готовая продукция кафе и ресторанов вышла в лидеры по числу покупок россиян на новогодних каникулах. Об этом свидетельствуют данные экспресс-обзора потребительской активности граждан от оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

В период с 1 по 8 января 2018 года показатель среднего чека колебался в диапазоне 30-40%, от уровня в 430-440 рублей (1 января) до 720-730 руб (5 января). Вместе с тем, день ото дня менялось и количество покупок: чаще всего россияне посещали магазины в предрождественский период - 5 и 6 января (в это время совершено более 30% продаж за период новогодних каникул), меньше всего – 1 и 2 января.

В географическом распределении, больше всего тратили на поход в магазин жители регионов: Краснодарский край, Якутия, Ненецкий АО, где средний чек превышал общероссийский на 30% и более; Новосибирская область, Москва, Камчатский край – на 20-30%; Чеченская Республика, Ростовская и Воронежская области – на 15-20%. Наименьшие средние чеки (ниже среднего чека по всей России на 30% и более) зафиксированы в регионах: Вологодская, Архангельская, Курганская области, в республиках Удмуртия, Чувашия, Марий Эл.

В числе наиболее популярных товаров новогодних каникул: готовая продукция кафе, ресторанов и точек быстрого питания, а также фрукты, пиво, слабый алкоголь, сладкие напитки. При этом, количество покупок в общепите на 20% превысило объем покупок продуктовой розницы, а средний чек в сегменте HoReCa оказался на 25-30% ниже аналогичного в магазине: чаще всего приобретали продукцию предприятий быстрого питания.

В разрезе услуг, россияне больше посещали кинотеатры, пользовались услугами автосервисов, катков, косметических и SPA-салонов.

«На новогодних каникулах, как правило, в доле затрат граждан резко возрастают расходы на отдых, приятное времяпровождение, возрастает число «импульсных» покупок. В продуктовой корзине также становится больше качественных продуктов питания. Однако несмотря на это, в первые дни января средний чек покупок в магазинах остался на уровне показателей летних месяцев 2017 года. Например, по данным онлайн-касс, таким же был средний чек в июле прошлого года, в то время как осенью он рос, превышая летний уровень на 5-7%. В целом, можно отметить, что потребительское поведение россиян сегодня становится не просто экономным, а скорее - более грамотным. Покупатель чувствует себя увереннее, но при этом не забывает соизмерять желания с возможностями», - комментирует Алексей Баров, генеральный директор оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

он