Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Появился новый повод для внеплановых проверок работодателей

Дополнены основания для проведения проверки инспекцией труда.

31 декабря 2017 года принят Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ, которым установлено, что одним из оснований для проведения внеплановых проверок работодателей является поступление в ГИТ обращений и заявлений граждан, ИП, юрлиц, информации от органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов, из СМИ о фактах:

— уклонения от оформления трудового договора;

— ненадлежащего оформления трудового договора;

— заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.

Федеральный закон вступил в силу с 11 января текущего года, напомнили в Роструде.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Бухгалтерские новости
 
Какой штраф грозит за неиндексацию зарплаты
 
Бухгалтерские новости
 
Инспектор-робот за 3 минуты проведет у вас трудовую проверку
 
Бухгалтерские новости
 
Как сотрудники мстят работодателю
 
Бухгалтерские новости
 
Роструд утвердил проверочные листы
 