Появился новый повод для внеплановых проверок работодателей

Аноним

какую-то х..ню пишите,новый глава москвы поднял для москвичей пенсию мин.17500р. и если кто-то по... Сколько получают московские и подмосковные пенсионеры

Tukovka_Non Люди, вы чувство юмора совсем потеряли? А если пристально специально не вглядываться, то и не пой... «Ночной бухгалтер». К чему приводят разрывы по НДС

Аноним

Да ,все правильно вы сказали!!! без компов все успевали а сейчас вообще не понятно что ??!!! Бухгалтеры обсуждают, как изменилось общение с налоговиками за 20 лет

Аноним

Все законы выходят в жизнь по велению буржуйской партии и за подписью президента – оба имеют пода... Как считается пенсия в 2018

Старый ворчун Аноним, Вы писали:Над.К, Вы писали:По тв Силуанов сказал что спишется все долги по ип вплоть до 2... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Старый ворчун Сороконожка, Вы писали:Опять пишут про новые старые налоги. А в итоге будут, как минимум, новые ф... Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Аноним

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_288215/ всем приветы! Объясните пожалуйста. Чего ж... Налоговая амнистия: что ожидали и что получили

Аноним

за две недели до отзыва лицензии у банка как правило уже большая картотека неоплаченных счетов и ... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

ну он же купил участок.Это доаазательство ? что не было преступрого умысла спасти деньги АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Лариса EW Налоговая сама со счета все долги в 2017 году списала (((. Так что не платить и работать не получ... Скоро будет конкретно известно, как спишут долги по взносам

Аноним

Что за дума у нас такая она наверное думает не головой а пониже спины местом так относиться... Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

Аноним

Пенсии гражданам повысили(проиндексировали) без учета размера начислений.Одни получали минималку ... Работающим пенсионерам: что изменилось в 2018-м в индексации пенсии после увольнения

Аноним

Таких случаев миллион. Например банкротство Татфондбанка, Военно-промышленного банка. Если надо, ... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Первоклассник Аноним 19:57 17.01.18, Тольятти То что они уже сделали за последнее время - это прорыв! Бре... Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Первоклассник Проверяй, не проверяй - все равно получишь прожиточный минимум пенсионера, или чуток больше. Сред... Россияне не знают, сколько пенсионных баллов уже заработали

Аноним

Тогда зачем платить своевременно налоги, затягивай по максимуму, а вдруг спишут, причем это в наш... Скоро будет конкретно известно, как спишут долги по взносам

Аноним

Это можно представительскими расходами оформлять, я так делаю (для микро-премикро предприятий вря... Успевают ли бухгалтеры пообедать на работе

Над.К Аноним, речь вообще не об ИП, а о самозанятых, которым не надо регистрироваться как ИП - няни, до... Налоговые каникулы для самозанятых продлили еще на год

Аноним

Не очень востребована... А не надо через задницу писать условия... Оными каникулами можно восполь... Налоговые каникулы для самозанятых продлили еще на год

Аноним

mityai, Вы писали:Ни данных вкладчика, ни имени банка, ни города. Но ничего, всеядные читатели Кл... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка

Аноним

Покажу зубы - 150 тыщ отдала в том году за протезирование - вот им моё богатство! Налоговики стали больше интересоваться «физиками». Как проводят налоговые проверки бенефициаров

Аноним

Спасибо! Две новых идеи для себя выделила. Отличная статья! 38 способов поиска сотрудников

Аноним

прежде чем реформировать надо ввести контроль за доходами и расходами граждан и всех коррупционер... Налоговую систему переделают, чтобы вывести всех из тени

Аноним

Аноним, Вы писали:вопрос возник в связи с тем, что если бы мат.помощь была 4000, то ее вообще в 6... ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/13984 от 01.08.2016

Аноним

Пока мы не начнем работать в белую ни о каком серьезном развитии экономики не может быть и речи. ... АСК НДС-3: как работает и кого проверят первыми

Аноним

Овации преждевременны. Гарант.ру:"...Важно отметить: если предприниматель своевременно уплач... Скоро будет конкретно известно, как спишут долги по взносам

hub Видимо кто-то в АСВ или в ЦБ РФ сильно обиделся на этого ИП за то что-тот не поделился с ним % за... АСВ требует от ИП вернуть деньги, снятые им с личного счета незадолго до краха банка