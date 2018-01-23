Появился новый повод для внеплановых проверок работодателей

Дополнены основания для проведения проверки инспекцией труда.
31 декабря 2017 года принят Федеральный закон от 31.12.2017 N 502-ФЗ, которым установлено, что одним из оснований для проведения внеплановых проверок работодателей является поступление в ГИТ обращений и заявлений граждан, ИП, юрлиц, информации от органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзов, из СМИ о фактах:
— уклонения от оформления трудового договора;
— ненадлежащего оформления трудового договора;
— заключения гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
Федеральный закон вступил в силу с 11 января текущего года, напомнили в Роструде.