Как заполнить налоговый расчет по выплате дохода иностранным компаниям

ФНС в письме № СД-4-3/36@ от 09.01.2018 разъяснила вопрос представления в налоговые органы налогового расчета по суммам выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогах, когда выплата дохода производится постоянному представительству иностранной организации в РФ.

Приказом ФНС России от 02.03.2016 N ММВ-7-3/115@ утверждены форма Налогового расчета о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, Порядок ее заполнения, а также формат представления Налогового расчета в электронной форме.

Согласно пункту 1.1 Порядка заполнения Налоговый расчет составляется и представляется налоговыми агентами по налогу на прибыль организаций, выплачивающими иностранным организациям доходы от источников в РФ.

В то же время подпункт 1 пункта 2 статьи 310 НК предусматривает, что исчисление и удержание суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным организациям, производятся налоговым агентом по всем видам доходов, указанных в пункте 1 статьи 309 НК, во всех случаях выплаты таких доходов, за исключением случаев, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, и в распоряжении налогового агента находится нотариально заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде.

Таким образом, выплачиваемые иностранной организации доходы, признаваемые доходами от источников РФ, в том числе не подлежащие налогообложению у налогового агента, подлежат отражению в Налоговом расчете.

При этом по строке 160 указываются подпункт, пункт, статья НК и (или) международного договора (соглашения) РФ по вопросам налогообложения, устанавливающие пониженную ставку налога или освобождение конкретного дохода, указанного по строке 040, от налогообложения в РФ.

В случае если у организации, выплачивающей доход, он не подлежит налогообложению в соответствии с НК или положениями международных договоров РФ, то строки 080 - 140 подраздела 3.2 Налогового расчета не заполняются (проставляются нули) согласно пункту 8.7 Порядка заполнения.

