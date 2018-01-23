К кому приходит ночной бухгалтер

«Ночной бухгалтер» — это новая ультрасовременная рассылка, обязательная для ежедневного вечернего чтения настоящим бухгалтерам.
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«Ночной бухгалтер» — это авторская рассылка. Ее делает главный редактор «Клерка» или просто сторонний автор.
Мы не даем ссылки на все, что вышло за день (для этого у нас рассылка «Утренний бухгалтер»), а анализируем, даем оценку и показываем вам только главное.
А еще выбираем лучшие комменты юзеров за день и приводим их в обзоре.
Что скрывать, часто шутим.
И всегда делаем прикольные иллюстрации.
Вот шесть причин, зачем вам нужно подписаться на «Ночного бухгалтера».
Несмотря на всю креативность «НБ», она всегда краткая и по делу.
Архив рассылки посмотрите вот здесь: #НБ