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К кому приходит ночной бухгалтер

«Ночной бухгалтер» — это новая ультрасовременная рассылка, обязательная для ежедневного вечернего чтения настоящим бухгалтерам.

Подпишитесь в форме ниже. 

«Ночной бухгалтер» — это авторская рассылка. Ее делает главный редактор «Клерка» или просто сторонний автор.

Мы не даем ссылки на все, что вышло за день (для этого у нас рассылка «Утренний бухгалтер»), а анализируем, даем оценку и показываем вам только главное.

А еще выбираем лучшие комменты юзеров за день и приводим их в обзоре.

Что скрывать, часто шутим.

И всегда делаем прикольные иллюстрации.

Вот шесть причин, зачем вам нужно подписаться на «Ночного бухгалтера».

Несмотря на всю креативность «НБ», она всегда краткая и по делу.

Архив рассылки посмотрите вот здесь: #НБ

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