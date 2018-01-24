Форму СЗВ-СТАЖ и порядок её заполнения откорректируют

Пенсионный фонд подготовил поправки в форму «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)» и в её формат, а также в порядок её заполнения.

В саму форму изменения незначительные: изменится название графы 14, она будет называться «Сведения об увольнении застрахованного лица / сведения о периодах, засчитываемых в страховой стаж безработным».

Измененный Порядок заполнения формы даст возможность одновременно отразить в сведениях застрахованных лиц периода замещения ими государственных должностей, муниципальных должностей, должностей государственной гражданской и муниципальной службы, и периодов, включаемых в страховой стаж, за которые не начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (например, периоды временной нетрудоспособности).

Электронный формат тоже меняется, в него внесены дополнения в части проверок на достоверность отражения в сведениях для ведения индивидуального (персонифицированного) учета периодов работы, дающих право на досрочное назначение пенсии.

Когда именно будет официально опубликовано новое постановление Пенсионного фонда неизвестно. На сайте ПФР документ значится направленным на регистрацию в Минюст. Однако Министерство юстиции 14 декабря вернуло фонду постановление, отказавшись его регистрировать. Отправил ли ПФР документ на регистрацию повторно неизвестно.