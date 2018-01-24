Сколько дадут за уклонение от уплаты взносов

Уклонение от уплаты страховых взносов является преступлением, напоминают налоговики Ульяновской области.

10.08.2017 вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №250-ФЗ, который вносит изменения в Уголовный кодекс РФ. Согласно положениям закона, уклонение от уплаты страховых взносов, совершенное в крупном и особо крупном размере считается преступлением. Данные изменения законодательства касаются организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения.

В соответствии со статьей 199.2 Уголовного кодекса РФ преступлением признается сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах и (или) законодательством об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном или особо крупном размере. Данное преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 5 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Согласно примечанию к ст. 170.2 УК РФ крупным размером для целей применения статьи 199.2 УК РФ признается сумма сокрытых денежных средств (имущества), превышающая 2 250 тысяч рублей, а особо крупным размером признается сумма сокрытых денежных средств (имущества), превышающая 9 млн рублей. В соответствии с ч. 2 ст. 76.1 УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 199.2 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если возместило ущерб, причиненный государству в результате совершения преступления, и перечислило в федеральный бюджет денежное возмещение в размере двукратной суммы причиненного ущерба.

Всё вышенаписанное не пустая страшилка от налоговиков. В 2017 году Управлением ФНС России по Ульяновской области в Следственное управление регионального СК было направлено 5 материалов на общую сумму более 50 млн рублей по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по страховым взносам. В настоящее время возбуждены уголовные дела по 4 материалам, ведутся следственные мероприятия.