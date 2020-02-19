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Ставки налога на прибыль для резидентов особых экономических зон изменены

Сумму налога на прибыль за 2017 год, подлежащую уплате в федеральный бюджет, резиденты ОЭЗ должны исчислять по ставке 2 процента. Такие изменения внесены Федеральным законом от 27.11.2017 г. N 348-ФЗ «О внесении изменений в стПоправки не затрагивает резидентов туристско-рекреационных особых экономических зон, объединенных решением Правительства РФ в кластер. Для таких организаций нулевая ставка налога продолжит действовать.

Положениями Федерального закона от 30.11.2017 г. N 365-ФЗ с 1 января 2018 года прекращено действие нулевой ставки по налогу на прибыль для резидентов технико-внедренческих особых экономических зон. С 2018 года такие организации должны исчислять налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, по ставке 2 процента.

Такую информацию приводит на своем сайте УФНС Московской области.

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