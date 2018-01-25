Как налоговики будут оформлять вычет по земельному налогу на 6 соток

ФНС своим письмом № БС-4-21/640@ 17.01.2018 довела до сведения письмо Минфина от 16.01.2018 N 03-05-04-02/1391 о налоговом вычете по земельному налогу (на 6 соток).

Минфин, в частности, разъяснил, как налоговики должны взаимодействовать с налогоплательщиками по этому вопросу.

Вычет применяется в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика. Для целей применения вычета Уведомление о выбранном земельном участке может быть представлено налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. При непредставлении Уведомления вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимально исчисленной суммой земельного налога.

Таким образом, для применения вычета представление Уведомления не требуется и осуществляется исключительно по волеизъявлению налогоплательщика.

Налогоплательщикам не требуется дополнительно представлять заявление о предоставлении налоговой льготы в виде вычета, если у налогового органа имеются сведения, позволяющие подтвердить право налогоплательщика на льготу