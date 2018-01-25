Когда адвокаты не могут учесть профвычет при подсчете фиксированных взносов

Минфин в письме № 03-15-05/87531 от 27.12.2017 пояснил, как определить доход адвоката в целях исчисления страховых взносов на ОПС, если он не может документально подтвердить размер своих расходов.

Согласно положениям подпункта 1 пункта 9 статьи 430 НК адвокат, уплачивающий НДФЛ, определяет размер страховых взносов на обязательное пенсионное страхование исходя из своего дохода от профессиональной деятельности, учитываемого в соответствии со статьей 210 НК.

Положениями пункта 3 статьи 210 НК предусмотрено, что налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению, уменьшенных на сумму соответствующих налоговых вычетов.

Таким образом, адвокаты уменьшают свои доходы на профессиональные налоговые вычеты в размере фактически произведенных ими и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов.

При этом адвокат не вправе применять профессиональный налоговый вычет в размере 20% общей суммы доходов при отсутствии возможности документального подтверждения своих расходов.

Учитывая изложенное, в случае отсутствия у адвокатов возможности документального подтверждения своих расходов размер взносов на определяется исходя из дохода адвоката от его профессиональной деятельности без применения профессиональных налоговых вычетов.