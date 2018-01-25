Как проходит допрос директора фирмы в налоговой инспекции. История из жизни

Посетительница нашего форума возмущена тем, как налоговики проводят допросы руководителей компаний. Моральное давление, хамство и бесцеремонность – такими методами пользуются фискалы, как утверждает наша читательница.

В налоговую №4 Москвы ходить без юриста нельзя. Там только действуют по инструкии – по сценарию обьявить организацию нулевкой, а директора номиналом. Причем инспектора меняются по кругу (основные девушка слет 25 с пропито-прокуренным голосом тетки лет 50 и молодой человек) и задают одни и теже заученные вопросы. Сегодня директор пошел в 4 налоговую – никаких вопросов которые можно было бы записать для подготовки нужных им ответов не задали, только давящие вопросы по кругу. Хорошо,что он пришел с другим работником (его не пустили и он ждал в коридоре). Когда директор устал от издевательств и хамства то решил уйти, то ему заявили, что не отдадут паспорт, пока не подпишет протокол. Директор ответил, что получит паспорт через полицию и ушел. Инспектора растерялись от собственного хамства и отдали паспорт директора работнику, который бвл в коридоре.



Бывший директор под давление дал личные телефоны бывших сотрудников. Мне позвонили – я пять раз сказала, что уже не являюсь работником этой организации, и я пять раз предложила записать вопросы по которым им нужно предоставить пояснения и пять раз объяснила, что мне для ответов нужно запросить копии документов у нового директора, объясняла, что последний раз новый директор отправлял копии документов в ИФНС №4 из Карелии, на что инспекторша очень удивилась (хотя штамп на почтовой описи у них есть, они не отрицают, что получали документы).

Может я что либо пропустила и есть законодательство, которое запрещает хранить архив документов действующим директором в Карелии? Никаких вопросов я не получила, только хамское утверждение, что я должна прийти в налоговую и дать пояснения по вопросам которые она только в налоговой озвучит и хамское утверждение, что я вместе с ней должна поехать в Карелию в архив. Так же я пять раз отвечала, что на вопросы не относящиеся к бывшей организации я не обязана отвечать

- Аноним