Получить ИНН можно в любой налоговой инспекции

С 1 января 2017 года физическое лицо может подать заявление о постановке на учет в любом налоговом органе на территории России, независимо от места регистрации. Поправки внесены в пункт 7 статьи 83 Налогового кодекса РФ Федеральным законом от 03.07.2016 № 243-ФЗ.

Территориальные налоговые органы, обслуживающие физических лиц, осуществляют прием заявлений о постановке на учет физического лица и выдачу ему свидетельства о постановке на учет независимо от места жительства (места пребывания) физического лица.

При этом действующий принцип учета физического лица в налоговом органе по месту жительства (месту пребывания - при отсутствии места жительства на территории Российской Федерации) сохраняется.

Постановка на учет и выдача свидетельства осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления.

Повторная выдача свидетельства осуществляется за плату, размер госпошлины составляет 300 рублей.

По информации УФНС России по Ростовской области.