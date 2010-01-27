Как бухгалтеры становятся гражданскими корреспондентами

На «Клерке» все больше новостей, инфоповоды для которых раздобыли наши читатели.

Мы отслеживаем все комментарии к нашим материалам и по самым важным проводим свои расследования.

Нам пишут на форум и в соцсети, присылают личные сообщения, шлют емейлы, звонят в редакцию. И мы всегда вам рады.

Ваши истории из опыта работы с налоговыми инспекциями и фондами, наверное, самое ценное, что у нас есть.