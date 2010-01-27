Как бухгалтеры становятся гражданскими корреспондентами

На «Клерке» все больше новостей, инфоповоды для которых раздобыли наши читатели.
Мы отслеживаем все комментарии к нашим материалам и по самым важным проводим свои расследования.
Нам пишут на форум и в соцсети, присылают личные сообщения, шлют емейлы, звонят в редакцию. И мы всегда вам рады.
Ваши истории из опыта работы с налоговыми инспекциями и фондами, наверное, самое ценное, что у нас есть.
Присылайте любую информацию, полезную бухгалтерам, ИП и директорам. Можете кратко описать (можете некратко), можете прислать фотку, можете скрин — да как угодно. Главное, чтобы другие бухгалтеры узнали что-то важное.
Станьте нашим гражданским корреспондентом. Хотите оставаться анонимным или знаменитым, указав свое имя — это ваш выбор.
Быстрее всего информацию мы получим на емейл snegovskaya@klerk.ru. Если не хочется писать на почту, оставляйте истории в комментариях к этому материалу. Но лучше все-таки на емейл:)