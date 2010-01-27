Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Как бухгалтеры становятся гражданскими корреспондентами

На «Клерке» все больше новостей, инфоповоды для которых раздобыли наши читатели.

Мы отслеживаем все комментарии к нашим материалам и по самым важным проводим свои расследования.

Нам пишут на форум и в соцсети, присылают личные сообщения, шлют емейлы, звонят в редакцию. И мы всегда вам рады.

Ваши истории из опыта работы с налоговыми инспекциями и фондами, наверное, самое ценное, что у нас есть.

Присылайте любую информацию, полезную бухгалтерам, ИП и директорам. Можете кратко описать (можете некратко), можете прислать фотку, можете скрин — да как угодно. Главное, чтобы другие бухгалтеры узнали что-то важное.

Станьте нашим гражданским корреспондентом. Хотите оставаться анонимным или знаменитым, указав свое имя — это ваш выбор.

Быстрее всего информацию мы получим на емейл snegovskaya@klerk.ru. Если не хочется писать на почту, оставляйте истории в комментариях к этому материалу. Но лучше все-таки на емейл:)

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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