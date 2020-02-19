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Новости для бухгалтера

Как учесть расходы на аренду нежилого помещения

Налоговики выпустили письмо про учет подобных расходов.

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