Как учесть расходы на аренду нежилого помещения

Придётся всё в криптовалюту переводить - биткоин, эфир, и.т.д. и хранить на этих электронных коше...
Надежда-25, Вы писали:да, электронная отчетность - это крутая вещь! Вот еще бы добавили возможнос...
Аноним, Вы писали:Здравствуйте. У меня тоже долги по страховым взносам ИП. Звоню в налогову...
А как уходишь на пенсию даже если и работаешь на лицевом счёте 0 все благополучно исчезает
Как я понял, Суды у нас вообще не играют ни какой роли... Страной рулит Нацбанк.... называется пр...
У меня была похожая ситуацция... не принимали декларацию по налогу по прибыли в ИФНС Москвы- звон...
Оу! Идите ко мне бандерлоги! Интересно как это они будут делать? Расторгли договор с УК.. а...
А я то удивлялась, чего это наши налорги 2 раз переносят рассмотрение материалов дела по штрафу з...
А смысла менять ЭКЛЗ в онлайн кассе вообще не понимаю! ну здрасьте, а деньги? На всех этих ...
Аноним, Вы писали:Существует временная регистрация. Вы имеете постоянную прописку , но поех...
Из плюсов сейчас: можно работать когда и где удобно, можно работать дома, можно бр...
Если фирма - не ведет деятельности и нет движений по счетам может стоить посмотреть в сторону сда...
Пошлёте вы их или нет. А нас уже давно поимели и послали...
MissCherie, Вы писали:А мне кажется странным, что для того чтобы исполнить обязанность налогоплат...
Такое впечатление, что люди у нас ностальгируют по стоянию в очередях... Какие очереди в СБИС ? Н...
По поводу подтверждения вида деятельности в ФСС: на прошлой неделе подала заявление чер...
надо всех домохозяек еще обложить, особенно в сельской местности... где и так работы нет, только ...
ToT, можно сказать и так.
А обновления всегда сжирают ещё какое-то количество памяти. В смысле? То есть вы принц...
Натали Б, Вы писали:sv777, я думаю, люди подключают эл. сдачу отчётности в последний момент. ...
Сэр_Йоханссон, с мобильника могу и не читать. А обновления всегда сжирают ещё какое-то количество...
sv777, я думаю, люди подключают эл. сдачу отчётности в последний момент.
..поэтому, пошлите все банки на х..
надо смотреть ст, на которую ссылается суд при отказе. Все они на АПК, т.е. нарушены сроки обраще...
Натали Б, Вы писали:Аноним, Вы писали:Надежда-25, Вы писали:да, электронная отчетность - это крут...
Существует временная регистрация. Вы имеете постоянную прописку , но поехали работать куда-...
Хорошая статья. сейчас кинулась и не нашла у себя депоз договора. Пролонгация есть, а договора не...
Я бы такую шумиху подняла после такого допроса... Там всей 4 налоговой бы мало не показалось! И в...
Натали Б, к сожалению, ваша версия Яндекс.Браузера сильно устарела и больше не поддерживается нам...
Комиссию при приеме платежей от населения обычно оплачивает УК или РСО, если это предусмотр...
Аноним, где источник информации?
Надо сразу обращаться к адвокатам Да что Вы говорите? )) Там фирмы с крутыми адвокатами фиг...
Сэр_Йоханссон, Вы писали:Натали Б, уточните еще, пожалуйста, модель смартфона и название браузера...
Натали Б, уточните еще, пожалуйста, модель смартфона и название браузера.
Starik4klerk, я писала, что при нажатии на этот квадратик ничего не происходит. Вылезает сразу по...