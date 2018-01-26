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Что изменилось в налоге на имущество организаций с 2018 года

Порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций изменился с 01.01.2018.

О нововведениях ФНС напомнила в письме № СД-4-3/6 от 09.01.2018.

Итак, с 1 января 2018 года:

- налоговые льготы, указанные в пунктах 21, 24, 25 статьи 381 НК, применяются на территории субъекта РФ в случае принятия соответствующего закона субъекта РФ;

- налоговые ставки, определяемые законами субъектов РФ в отношении движимого имущества, не освобожденного от налогообложения, не могут превышать в 2018 году 1,1%;

- в случае, если кадастровая стоимость объекта недвижимого имущества, указанного в подпункте 3 или 4 пункта 1 статьи 378.2 НК, была определена в соответствии с законодательством РФ в течение налогового (отчетного) периода, определение налоговой базы и исчисление суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) по текущему налоговому периоду в отношении данного объекта недвижимого имущества осуществляются исходя из кадастровой стоимости, определенной на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

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