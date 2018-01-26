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Как организации с «обособками» согласовать с ИФНС сдачу одной декларации по налогу на имущество

В соответствии со статьей 386 НК организация, являющаяся налогоплательщиком налога на имущество, обязана представлять декларации по этому налогу по местонахождению организации, ее обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс, и по местонахождению объектов недвижимости, находящихся вне местонахождения организации и ее «обособок».

При этом в случае, если законодательством субъекта РФ предусмотрено зачисление налога на имущество организаций в региональный бюджет без направления по нормативам суммы налога в бюджеты муниципальных образований, может заполняться одна налоговая декларация  в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет субъекта РФ, по согласованию с налоговым органом.

Как оформляется такое согласование, ФНС разъяснила в письме № БС-4-21/199@ от 11.01.2018.

Согласование в общем порядке должно быть получено до начала налогового периода, за который представляется такая декларация.

При этом ФНС России полагает возможным рекомендовать налоговым органам проводить соответствующее согласование после начала налогового периода в отношении поступивших до начала налогового периода запросов налогоплательщиков о согласовании в случаях, когда окончание установленного 30-дневного срока информирования налогоплательщика приходится на налоговый период.

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