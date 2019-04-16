Электронный больничный оформят только по желанию пациента

С 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности в форме электронного документа имеет равную юридическую силу с листком нетрудоспособности на бумажном носителе.

Электронный больничный может выдаваться в случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа.



При этом право выбора формы листка нетрудоспособности остается за застрахованным лицом - по его желанию может быть выдан как листок нетрудоспособности на бумажном носителе, так и с письменного согласия сформирован в форме электронного документа.

Такие разъяснения дает ФСС в письме № 02-11-09/22-03-4326П от 29.11.2017.

Работодатель после получения информации от работника о номере листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа, представляет сведения по страховому случаю в ФСС в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа, в том числе сведения по расчету пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.