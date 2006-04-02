Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции

Накануне мы рассказывали о проблеме бизнесменов из города Данилова Ярославской области, где не осталось ни одного банка, работающего с юрлицами. Это не может не беспокоить местный бизнес.

К решению данной проблемы подключился региональный бизнес-омбудсмен.

Напомним, до недавних пор в городе был филиал одного из банков, обслуживающий юрлиц, но с 2018 года и он закрылся.

Отделение Сбербанка в городе имеется, но с юрлицами оно не работает.

Между тем представители Сбербанка, ознакомившись с этим материалом на нашем сайте, прислали в редакцию «Клерка» свой комментарий относительно сложившейся ситуации.

В своем сообщении «Сбер» призывает коммерсантов пользоваться всеми возможностями дистанционного обслуживания, что практически сводит на нет необходимость в посещении отделения банка.