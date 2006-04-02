Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции

Накануне мы рассказывали о проблеме бизнесменов из города Данилова Ярославской области, где не осталось ни одного банка, работающего с юрлицами. Это не может не беспокоить местный бизнес.
К решению данной проблемы подключился региональный бизнес-омбудсмен.
Напомним, до недавних пор в городе был филиал одного из банков, обслуживающий юрлиц, но с 2018 года и он закрылся.
Отделение Сбербанка в городе имеется, но с юрлицами оно не работает.
Между тем представители Сбербанка, ознакомившись с этим материалом на нашем сайте, прислали в редакцию «Клерка» свой комментарий относительно сложившейся ситуации.
В своем сообщении «Сбер» призывает коммерсантов пользоваться всеми возможностями дистанционного обслуживания, что практически сводит на нет необходимость в посещении отделения банка.
Сбербанк активно развивает для юридических лиц современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов банка. Переход на безналичный формат обслуживания позволяет сократить время на проведение операций, свести к минимуму бумажную работу, снизить издержки на содержание офиса и сократить риски, которые возможны при работе с наличностью.
В настоящее время специализированные офисы по обслуживанию юридических лиц представлены в наиболее крупных городах Ярославской области. Отдельный офис по обслуживанию юридических лиц в г. Данилове был реорганизован в 2015 году в рамках оптимизации и укрупнения филиальной сети. При этом доля операций, осуществляемых юридическими лицами-клиентами Сбербанка в режиме онлайн без посещения офиса банка, в указанный период времени составляла 98%. В настоящее время объем онлайн-операций составляет 99,6%.
Обслуживание клиентов осуществляется следующим образом:
Приходные операции осуществляются с помощью услуги Самоинкассация (услуга подключается бесплатно к расчетному счету. Средства вносятся через любое устройство самообслуживания с функцией приема наличных. Денежные средства зачисляются на расчетный счет в режиме онлайн).
Выдача наличных денежных средств производится через бизнес-карту, также открытую к счёту — через банкомат или через операционно-кассового сотрудника в филиале банка.
В случае необходимости клиенты-юридические лица для получения услуги могут обратиться в два офиса в Ярославле.
— Ярославское отделение ПАО Сбербанк.
Наш город разделен рекой. Зимой через реку чаще всего хода нет. На нашем берегу стоит один терминал и то на улице( встроен в стену) Хорошо если он не забит и работает( может не работать по 2 дня).Хорошо, если благоприятная погода ( а может сдуть вместе с деньгами). Пятитысячные или не принимает или с трудом. Город маленький, все друг друга знают И если переводишь крупную сумму или снимаешь- знаешь, что сегодня будет говорить город. Поставить другой терминал- сбер говорит, что нет условий.А как же положить деньги, чтобы онлайн перевести? Приходится ездить в областной центр за 40км. Потом обратно 40км. Делаешь онлайн - а интернета нет, потому что на вышке профилактические работы. Называется "приехали". Это до Москвы 300км. Центр России