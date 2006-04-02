Клерк.Ру
Новости для бухгалтера

Сбербанк прокомментировал материал «Клерка» о банковских проблемах юрлиц в провинции

Накануне мы рассказывали о проблеме бизнесменов из города Данилова Ярославской области, где не осталось ни одного банка, работающего с юрлицами. Это не может не беспокоить местный бизнес.

К решению данной проблемы подключился региональный бизнес-омбудсмен.

Напомним, до недавних пор в городе был филиал одного из банков, обслуживающий юрлиц, но с 2018 года и он закрылся.

Отделение Сбербанка в городе имеется, но с юрлицами оно не работает.

Между тем представители Сбербанка, ознакомившись с этим материалом на нашем сайте, прислали в редакцию «Клерка» свой комментарий относительно сложившейся ситуации.

В своем сообщении «Сбер» призывает коммерсантов пользоваться всеми возможностями дистанционного обслуживания, что практически сводит на нет необходимость в посещении отделения банка.

Сбербанк активно развивает для юридических лиц современные дистанционные каналы обслуживания, которые позволяют осуществлять большинство банковских операций в круглосуточном режиме без посещения офисов банка. Переход на безналичный формат обслуживания позволяет сократить время на проведение операций, свести к минимуму бумажную работу, снизить издержки на содержание офиса и сократить риски, которые возможны при работе с наличностью.

В настоящее время специализированные офисы по обслуживанию юридических лиц представлены в наиболее крупных городах Ярославской области. Отдельный офис по обслуживанию юридических лиц в г. Данилове был реорганизован в 2015 году в рамках оптимизации и укрупнения филиальной сети. При этом доля операций, осуществляемых юридическими лицами-клиентами Сбербанка в режиме онлайн без посещения офиса банка, в указанный период времени составляла 98%. В настоящее время объем онлайн-операций составляет 99,6%.

Обслуживание клиентов осуществляется следующим образом:

Приходные операции осуществляются с помощью услуги Самоинкассация (услуга подключается бесплатно к расчетному счету. Средства вносятся через любое устройство самообслуживания с функцией приема наличных. Денежные средства зачисляются на расчетный счет в режиме онлайн).

Выдача наличных денежных средств производится через бизнес-карту, также открытую к счёту — через банкомат или через операционно-кассового сотрудника в филиале банка.

В случае необходимости клиенты-юридические лица для получения услуги могут обратиться в два офиса в Ярославле.

— Ярославское отделение ПАО Сбербанк.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Написать свое мнение
5 мнений
Аватар
Аноним
, Пенза
Такая же проблема. Все как всегда хорошо (в целом).НО....Самоинкассация при наличии 1 банкомата на прием денег  на населенный пункт это большая проблема. К нему очередь, он наполнятся быстро, ломается часто. Мы не можем сдать выручку по 2-3 дня!!!!Однажды он сломался прямо во время приема денег. Деньги "взял", чек не выдал и повис. Вот мы побегали тогда. Заявления не принимают, т к юр. лиц не обслуживают. Ближайший офис для юр лиц в 50 км. Деньги , конечно, нашлись (через 5 дней), но сколько нервов ушло...
Аватар
Аноним
, Казань
банкоматы по самоинкассации очень часто неисправны. 
г.Казань отделение Сбербанк на ул.Салимжанова, 17. 
там стоит 5 банкоматов, из них для самоинкассации только один, если он сломался, то - привет.
только 2 банкомата из 5 принимают пятитысячные купюры, из них один обычно работает только один.
это "очень удобно", спасибо, Сбербанк!
Аватар
Аноним
, Москва
Я уже принял принципиальное решение уйти из Сбербанка. В начале лета открою счёт в другом банке и в течение квартала переведу всех контрагентов туда. Потом закрою счёт в Сбере. В свою "электронную Россию" пусть играют без меня.
Аватар
Аноним
, Москва

Наш город разделен рекой. Зимой через реку чаще всего хода нет. На нашем берегу стоит один терминал и то на улице( встроен в стену) Хорошо если он не забит и работает( может не работать по 2 дня).Хорошо, если благоприятная погода ( а может сдуть вместе с деньгами). Пятитысячные или не принимает или  с трудом. Город маленький, все друг друга знают И если переводишь крупную сумму или снимаешь- знаешь, что сегодня будет говорить город. Поставить другой терминал- сбер говорит, что нет условий.А как же положить деньги, чтобы онлайн перевести? Приходится ездить в областной центр за 40км.  Потом обратно 40км. Делаешь онлайн - а интернета нет, потому что на вышке профилактические работы. Называется "приехали". Это до Москвы 300км. Центр России

Люди которым это нравится
Семинары по теме «Малый бизнес»
Бухгалтерские новости
 
В некоторых российских городах у юрлиц и ИП нет возможности открыть расчетный счет
 
Банковские новости
 
Открыть счет в банке можно будет дистанционно. Банки будут передавать вашу биометрию в МВД и ФСБ
 

Посетить семинар по теме «Малый бизнес»

Все семинары по теме Малый бизнес
Другие материалы региона