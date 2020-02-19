С 1 января покупатели металлолома исполняют обязанности налоговых агентов и уплачивают НДС

УФНС Иркутской области напоминает налогоплательщикам, реализующим металлолом, что с 1 января 2018 г. данные операции облагаются НДС. Но это еще не все новости по этому поводу.

Платить налог со стоимости реализуемого металлолома должны не продавцы, а покупатели, на которых возлагаются обязанности налоговых агентов (п. 8 ст. 161 НК РФ). Покупатели обязаны рассчитать и уплатить в бюджет соответствующую сумму НДС независимо от того, исполняют они обязанности плательщика налога или нет. При этом у покупателя обязанность по уплате в бюджет НДС в качестве налогового агента возникает только в том случае, если он приобретает металлолом у продавцов – плательщиков НДС.

При реализации металлолома (получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок) продавец – плательщик НДС обязан составить счет - фактуру без выделения соответствующих сумм налога. При этом в счете – фактуре (в том числе – корректировочном) делается соответствующая надпись, или ставится штамп «НДС исчисляется налоговым агентом» (абз. 2 п. 5 ст. 168 НК РФ). В соответствии с п.п. 1, 15 статьи 167 НК РФ налоговую базу по НДС налоговый агент определяет на наиболее раннюю из следующих дат: день отгрузки (передачи) металлолома или день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок металлолома.



Обязанность по уплате в бюджет НДС у покупателя металлолома не возникает в случае, если продавцами данного товара являются: физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями; организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы или применяющие освобождение от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ. При этом в случаях, когда металлолом реализуют налогоплательщики - продавцы, освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога, и лица, не являющиеся налогоплательщиками НДС, в договорах, первичных учетных документах делается соответствующая запись или проставляется отметка «Без налога (НДС)» (абз. 6 п. 8 ст. 161 НК РФ).



Налоговым кодексом установлен ряд исключений, когда НДС при реализации металлолома по соответствующим налоговым ставкам обязан исчислить и заплатить в бюджет сам налогоплательщик – продавец. Это происходит в следующих случаях. При установлении налоговым органом факта недостоверного проставления налогоплательщиком – продавцом металлолома в договоре, первичном учетном документе отметки «Без налога (НДС)» (абз. 7 п. 8 ст. 161 НК РФ). Также при утрате продавцом права на применение специальных налоговых режимов (права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС): налог необходимо исчислить с выручки от реализации товаров за период с момента перехода на общую систему налогообложения (с 1-го числа месяца, в котором утрачено право на освобождение) до дня наступления обстоятельств, являющихся основанием для утраты права на применение соответствующих специальных налоговых режимов или на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС (абз. 8 п. 8 ст. 161 НК РФ). В случае реализации металлолома физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями (абз. 1 п. 3.1. ст. 166 НК РФ), а также на экспорт и в иных случаях, указанных в пп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ (абз. 1 п. 3.1. ст. 166 НК РФ).

Данный порядок исчисления и уплаты в бюджет НДС с 1 января 2018 г. применяется и в отношении операций по реализации на территории Российской Федерации сырых шкур животных, алюминия вторичного и его сплавов.