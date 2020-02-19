Налоговый вычет при покупке комнат в коммуналке получить можно

Спасение в облаке, наверное
Аноним, таких доноров единицы в масштабе страны.
Сделал
заказ на поверку водосчетчика ГВС в
компании МосСпецСервис. Диспетчер
довольно быстро...
опять обременение работодателей, которое ударит отдачей по работникам
Спасение в SSD диске. Оперативная память вообще на ноут не встала. Купила SSD диск за 9900. Комп ...
4182 6000 5101 1319 вот на одноклассники пришло номер счёта просили 10000 до понедельника
Пересчитайте нам пенсию по нашему заработку, а не по среднему по России! За что нас наказали!? Ст...
Лайфхак: как проверить новую купюру 2000 рублей на подлинность. Не благодарите.[fbpost class="fb-...
Вот тоже рекомендации облака. Как отчетный период вообще все еле еле шевелится. Свой комп намного...
А у меня и 6 НДФЛ и 2 НДФЛ уже приняли. у меня в ЛО с 17.01.18 2ндфл висит и даже не на ра...
А я ,одна воспитывающая ребенка-школьника, даже на алименты не имею права, потому что по нашим за...
нормально все рассказано.
А у меня и 6 НДФЛ и 2 НДФЛ уже приняли.
Надо больше платить пенсионерам, которые свое заработали. А не отдавать их пенсии другим.
Аноним, Вы писали:У меня с АСВ тоже похожая ситуация была: Выполнили мы для банка оказывали ...
Аноним, Вы писали:Согласна с предыдущим комментарием, полезность информации присутствует, но пода...
Идиотизм видео выкладывать Аноним, объясните вашу глубокую мысль, пожалуйста.
Мы уже 2 года без такого отделения работаем, привыкли.
Идиотизм видео выкладывать
Отправила раньше срока ндс за 4 кв.17 (в ифнс №13 Химки), сегодня уже 26.01.18, еще висит ,...
Программа предназначена для ведения клиентской базы предприятия.
Программа предназначена для ведения клиентской базы предприятия.
На примере с чиповкой шуб выяснилось, что проверяющие могут прийти в любой магазин и конфисковать...
Не устраивает, но ничего не поделаешь. У нас фактически монополизм производителей программного об...
О, Слава Богу, наши налоговики до такого маразма не дошли - пока принимают декларации без проблем...
Программа предназначена для ведения клиентской базы предприятия.
Аноним, Вы писали:Добрый день У меня такая же ситуация с 2011 года по 2017 год Налоговая требует ...
Люди, это сейчас повсеместно по всей России. Сама из Ростова, невозможно работать - у наших контр...
Программа предназначена для ведения клиентской базы предприятия.
А мне нравится бывать в налоговой.Каждый раз впечатляюсь. То во всем отделе из 8 человек на вопро...
Вопрсы все и в ИФНС Мурманска все такие же.
все на чм навариваются, а я должен билет покупать? Вот пусть мне сначала тоже заплатят, тогда я м...
Аноним, Вы писали:Авторы новости могли бы указать цель сия эксперимента и ожидаемые результаты, п...
Авторы новости могли бы указать цель сия эксперимента и ожидаемые результаты, получить комментари...