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Налоговый вычет при покупке комнат в коммуналке получить можно

При покупке всех комнат в коммунальной квартире и оформлении в единый объект можно получить имущественный налоговый вычет.

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