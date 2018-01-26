Форму 6-НДФЛ изменили!

На Официальном интернет-портале правовой информации вчера опубликовали приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@ с изменениями в форму и формат расчета 6-НДФЛ, а так же в порядок его заполнения.

Изменения касаются только реорганизованных организаций и связано это с поправками в законодательстве. С 1 января 2018 года независимо от формы реорганизации правопреемнику необходимо подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за реорганизованное юридическое лицо, если оно само не сделает этого.

Однако в самой форме изменен титульный лист и заменен штрих-код. Кроме того, меняется формат расчета. Таким образом, изменения коснутся всех налоговых агентов.

По закону приказ не может вступить в силу ранее чем через два месяца со дня публикации. Поэтому такую оговорку ФНС в документе сделала, однако там же написано, что приказ вступает в силу с представления отчетности за 2017 год. Т.е. явно налоговые органы будут требовать сдавать отчетность по новой форме, несмотря на закон.