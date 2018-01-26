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Форму 6-НДФЛ изменили!

На Официальном интернет-портале правовой информации вчера опубликовали приказ ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@ с изменениями в форму и формат расчета 6-НДФЛ, а так же в порядок его заполнения.

Изменения касаются только реорганизованных организаций и связано это с поправками в законодательстве. С 1 января 2018 года независимо от формы реорганизации правопреемнику необходимо подать справки 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ за реорганизованное юридическое лицо, если оно само не сделает этого.

Однако в самой форме изменен титульный лист и заменен штрих-код. Кроме того, меняется формат расчета. Таким образом, изменения коснутся всех налоговых агентов.

По закону приказ не может вступить в силу ранее чем через два месяца со дня публикации. Поэтому такую оговорку ФНС в документе сделала, однако там же написано, что приказ вступает в силу с представления отчетности за 2017 год. Т.е. явно налоговые органы будут требовать сдавать отчетность по новой форме, несмотря на закон.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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8 мнений
Клерк
StranNickII
, Слободской

dana, Вы писали:

 Бугагашечки... И что они будут делать с  тем, что у меня на руках их же положительный протокол о приеме и о вводе?

Ничего не делать - Вы уже сдали этот отчет.

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Аноним
, Москва
Бугагашечки... И что они будут делать с тем, что у меня на руках их же положительный протокол о приеме и о вводе?

 

Ничего не делать - Вы уже сдали этот отчет.

 

Да ладно! Это Россия, могут и нах послать и сказать - перездавайте. Цифровая экономика, мать её, как компьютер скажет, так и правильно, а компьютер скажет - не та хформа и фасон не тот.
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Аноним
, Брянск
Коллеги в новости написан бред. В самом приказе черным по белому написано, что он вступит в силу не ранее, чем через 2 месяца после официального опубликования. Вот зачем писать ерунду про игнорирование закона? Или просто приказ не дочитали до конца?  До 25 марта они будут принимать по старой форме. 
Клерк
msneg

Аноним, Вы писали:

Коллеги в новости написан бред. В самом приказе черным по белому написано, что он вступит в силу не ранее, чем через 2 месяца после официального опубликования. Вот зачем писать ерунду про игнорирование закона? Или просто приказ не дочитали до конца?  До 25 марта они будут принимать по старой форме. 

 Ничего подобного. Кроме этой фразы про 2 месяца, там именно черным по белому написано про периоды за 2017 год.

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Аноним
, Брянск
Ничего подобного. Кроме этой фразы про 2 месяца, там именно черным по белому написано про периоды за 2017 год.

 ну и? а что после 25 марта совсем совсем никто не будет сдавать отчетность за 2017 год???? Для этого написали, что после вступления приказа он действует с отчетности за 2017 год 

Клерк
msneg

Аноним, Вы писали:

Ничего подобного. Кроме этой фразы про 2 месяца, там именно черным по белому написано про периоды за 2017 год.

 ну и? а что после 25 марта совсем совсем никто не будет сдавать отчетность за 2017 год???? Для этого написали, что после вступления приказа он действует с отчетности за 2017 год 

 А вы часто отслеживали вот такие истории с принятием новых форм во время отчетной кампании? Знаете, как начинают вести себя инспекторы и требовать новые формы? Доказывать другое - все равно силы и время бухгалтера. 

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