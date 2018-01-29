Якутский бизнес остался без льготы по движимому имуществу

Управление ФНС Республики Саха (Якутия) предупреждает - в регионе в 2018 году нет льготы по налогу на движимое имущество.

В соответствии с пунктом 25 статьи 381 НК РФ по налогу на имущество организаций установлена льгота для организаций - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением следующих объектов движимого имущества, принятых на учет в результате:

реорганизации или ликвидации юридических лиц (не относится к железнодорожному подвижному составу, произведенному с 1 января 2013 года);

передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ взаимозависимыми (не относится к железнодорожному подвижному составу, произведенному с 1 января 2013 года).

Однако вышеуказанная льгота применяется в конкретном регионе только в том случае, если на территории этого субъекта РФ принят соответствующий закон. Такие условия установлены статьей 381.1. НК РФ с 1 января 2018 года.



Законом Республики Саха (Якутия) от 07.11.2013 года 1231-З№17-V «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» с учетом изменений и дополнений, внесенных Законами Республики Саха (Якутия) от 26.10.2017 года 1887-З №1329-V, от 22.11.2017 года 1906-З №1371- V освобождение по налогу на имущество организаций в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств - не предусмотрено.



Таким образом, в соответствии положениями пункта 3.3 статьи 380 НК РФ в отношении в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств (пункт 25 статьи 381 НК РФ), начиная с налоговой декларации по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2018 года должна применяться налоговая ставка в размере 1,1 процента.