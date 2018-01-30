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Как заполнить раздел 2.1 декларации по налогу на имущество

ФНС в связи с многочисленными запросами налоговых органов о порядке заполнения раздела 2.1 налоговой отчетности по налогу на имущество организаций дала свои рекомендации в письме № БС-4-21/530@ от 16.01.2018.

Строки с кодами 010 - 050 разд. 2.1 налоговой декларации заполняются организациями в отношении объектов недвижимого имущества, налоговой базой в отношении которых признается среднегодовая стоимость, сумма налога в отношении которых исчисляется в разделе 2 налоговой декларации.

При этом при заполнении разд. 2.1 декларации указываются:

- по строке с кодом 010 - кадастровый номер объекта недвижимого имущества (при наличии);

- по строке с кодом 020 - условный номер объекта недвижимого имущества (при наличии) в соответствии со сведениями ЕГРН;

- по строке с кодом 030, заполняемой в случае отсутствия информации по строке с кодом 010 или строке с кодом 020, - инвентарный номер объекта недвижимого имущества;

- по строке с кодом 050 - остаточная стоимость объекта недвижимого имущества по состоянию на 31 декабря налогового периода.

Таким образом, инвентарный номер указывается в случае отсутствия информации о кадастровом номере объекта или об условном номере объекта.

В случае наличия кадастровых номеров у каждого из нескольких объектов ОС, учитываемых на балансе организации в одной инвентарной карточке с общей первоначальной стоимостью, организации следует заполнять несколько блоков строк 010 - 050, указав в каждом кадастровый номер объекта недвижимости.

При этом, учитывая обязанность налогоплательщика указать отдельную информацию по каждому объекту, имеющему отдельный кадастровый номер, в каждом из заполненных с отдельными кадастровыми номерами блоков строк 010 - 050 следует указать и соответствующую остаточную стоимость в соответствующей строке 050 каждого блока строк.

В случае сложившегося в бухучете организации порядка отражения данных в одной инвентарной карточке (с исчислением одной остаточной стоимости), целесообразно указать в строке с кодом 050 каждого блока строк остаточной стоимости соответствующего объекта недвижимости, исчисленной расчетным путем исходя из доли площади объекта в суммарной площади всех объектов, учтенных в инвентарной карточке, умноженной на общую остаточную стоимость всех учтенных в инвентарной карточке объектов по данным бухгалтерского учета.

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