Не все бухгалтеры в новогодние праздники отдыхали. Некоторые работали

Он почему должен вести ответственность? Потому что он несет ответственность за фирму. Если...
А если нет у покупателя других денег? Ля-ля не надо. У покупателя может не быть купюр как р...
Подросло новое поколение буратин - кнопкодавов. Даёшь продвинутым буратинам продвинутый развод!
Возврат к 1С:6 , та бы летала сейчас ... сахар бы не успели положить. Поверьте, для ведения бухуч...
Привет всем. Скажите пожалуйста, ООО уже давно деятельность не ведет но отчеты сдаются, поэто...
Нельзя резко менять дизайн. Согласитесь, что новые купюры больше похоже на фантики, чем на наши п...
Ага, хреновидность криптохренуты, эксперт блин хренов. Ты excrementum, вот оттуда :ass:&nbs...
Самоинкассацию можно сделать через любой банкомат, если не работает тот, где пачкой принимаются к...
А если работодатель не является участником электронного документооборота, а сотрудник напишет зая...
1. Тариф страховых взносов
составляет 22%, из которых 6% идут на формирование фиксированной части...
Аноним, Вы писали:Стаж бухгалтером почти 36 лет,из них 13 лет главным бухгалтером. за все это вре...
Почему не включили в стаж работы Разве не понятно? В пенсионном фонде всё разворовано! Укр...
Аноним, Вы писали:Тоже - не к месту. Но трижды искали бухгалтеров на удаленке - трижды огромные ш...
Одна старая главбухша учила меня, молодую дурочку: главное - вовремя сдать отчет, потом пять раз ...
"никогда мы небыли так близко к вам, как сейчас"....ИП ,у меня такая же проблема: ближайшее отдел...
Всё подводят к тотальному контролю
совершенно верно . какой смысла тратить время ?? письмо по ТКС с жа...
А если есть задолженность по страховым взносам за 2009 год, то по такой системе не исключат?
Аноним, Вы писали:Давить вас, однодневок, надо, чтобы бюджет не разворовывали! Совсем обнаглели, ...
agmotol, Вы писали:У меня в МО две недели уже 6-НДФЛ висит на рассмотрении, до сих пор протокола ...
Токен в этом контексте - блокчейн-аналог акций первичного размещения. т.е. ничем не о...
Кто бы объяснил, что это означает? Токен в этом контексте - блокчейн-аналог акций первичног...
Я продирался около двух часов сквозь дебри регистрации на этом чудесном сервисе. Ну н...
Скотство сплошное развели с этим банкротством.
Всё люди говорят правильно и все понимают, только себе душу рвёте, а толку никакого. Путин 20 лет...
Свечков, Вы писали:4) приобретения токенов инвестиционного проекта.Кто бы объяснил, что это означ...
4) приобретения токенов инвестиционного проекта.Кто бы объяснил, что это означает?
Давно не было на клерке такой толковой статьи. Обычно высасываете из пальца невесть что. А тут пр...
Главное не забыть проголосовать за власть 18 марта за нашу власть. Пусть обворовывают нас дальше....
ЕНВД, отосланный по ТКС 13 октября, почему-то до налоговой дошел только через месяц. При этом ник...
Главное не забыть проголосовать за власть 18 марта за нашу власть. Пусть обворовывают нас дальше....
Налоговая знает об этом! вот поэтому всех и подозревает...
нужно платить налоги там где зарегистрирована организация в регионе РФ, а не там где находиться о...
нужно платить налоги там где зарегистрирована организация в регионе РФ, а не там где находиться о...
На конфе Спарка недавно говорили о том что все автоматизируется, привлекаются данные банков, сопо...