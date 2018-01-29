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Не все бухгалтеры в новогодние праздники отдыхали. Некоторые работали

Сегодня на нашем сайте завершился опрос, в ходе которого мы выяснили, пришлось ли нашим читателям трудиться в новогодние каникулы.

Как показали результаты опроса, 55% клерков во время праздников полноценно отдыхали от своей работы.

А вот 45% наших читателей работали в начале января. 18% из них делали это удаленно, из дома. А вот 27% опрошенных вынуждены были идти на работу, невзирая на красные дни календаря.

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