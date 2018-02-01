Как правопреемнику после реорганизации заполнить 2-НДФЛ

Федеральным законом от 27.11.2017 N 335-ФЗ статья 230 НК дополнена пунктом 5 следующего содержания:

«В случае неисполнения реорганизованной (реорганизуемой) организацией (независимо от формы реорганизации) до момента завершения реорганизации обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, сведения, предусмотренные пунктами 2 и 4 настоящей статьи, подлежат представлению правопреемником (правопреемниками) в налоговый орган по месту своего учета.

При наличии нескольких правопреемников обязанность каждого из правопреемников при исполнении обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, определяется на основании передаточного акта или разделительного баланса».

Таким образом, при представлении в налоговый орган сведений о доходах физлиц в рамках исполнения обязанностей организации как налогового агента и в рамках исполнения обязанностей организации как правопреемника налогового агента необходимо представление отдельных справок по форме 2-НДФЛ.

В справке 2-НДФЛ, представляемой в качестве правопреемника налогового агента, необходимо указывать ОКТМО реорганизованной организации либо обособленного подразделения реорганизованной организации, при этом справка 2-НДФЛ в данном случае представляется в территориальный налоговый орган по месту учета по месту нахождения правопреемника налогового агента.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № ГД-4-11/582@ от 17.01.2018.