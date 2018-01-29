Налоговики прекратили взыскивать через суд старые долги по взносам. ФНС распорядилась

В связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов, налоговые инспекции начали через суд взыскивать недоимку, однако в ряде случаев фискалы терпят фиаско.

В результате анализа полученной от территориальных налоговых органов информации установлено, что в большинстве случаев судами отказано в удовлетворении требований налоговых органов по причине предъявления заявлений о взыскании задолженности, право на взыскание которой утрачено органами ПФР и ФСС до момента передачи налоговым органам функций по администрированию страховых взносов.

Об этом сообщает ФНС в письме № СА-4-7/25240 от 12.12.2017.

Пунктом 3 статьи 19 Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ установлено, что списание невозможных к взысканию сумм недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов осуществляется органами ПФР и ФСС в следующих случаях:

- по основаниям, возникшим до 1 января 2017 года и установленным статьей 23 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ,

- в случае утраты на 1 января 2017 года возможности взыскания недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания в порядке, действовавшем до дня вступления в силу Закона N 250-ФЗ.

Таким образом, при наличии вышеуказанных случаев, в соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона N 250-ФЗ подлежит применению порядок, установленный Законом N 212-ФЗ и действия по списанию задолженности, которая по состоянию на 01.01.2017 является невозможной ко взысканию, должны осуществляться органами ПФР и ФСС.

На основании изложенного ФНС указывает на необходимость приостановления налоговыми органами работы по взысканию в судебном порядке недоимки по страховым взносам, пеням и штрафным санкциям по страховым взносам, являющейся невозможной ко взысканию в случаях, указанных в пункте 3 статьи 19 Закона N 250-ФЗ.