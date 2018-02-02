Как физлицам заполнить заявление на льготу по имущественным налогам

При заполнении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физлиц, в поле 4.5 «Право на налоговую льготу подтверждается следующим документом» указываются сведения о документе, подтверждающем право налогоплательщика на налоговую льготу в отношении указанного в заявлении объекта налогообложения.

При этом заполняется поле 4.5.5 с указанием (при наличии) серии и (или) номера документа.

В случае, если основанием для предоставления налоговой льготы по транспортному налогу являются платежи в «Платон», поле 4.5.5 не заполняется.

Принимая во внимание изложенное, при заполнении формы заявления о предоставлении налоговой льготы по имущественным налогам в поле 4.5.5 можно проставлять знак «-» (прочерк) в случае, если в поле 4.5.1 такого заявления указаны слова «Запись в Реестре взимания платы».

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-21/834@ от 19.01.2018.