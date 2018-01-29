1С предупреждает: новый вирус может подменить реквизиты в платежках

Специалисты компании Kaspersky Lab сообщили о выявлении новой многоцелевой троянской программы Mezzo.

В настоящий момент троян просто отправляет собранную с зараженного компьютера информацию на сервер злоумышленникам, не производя с ними никаких манипуляций. Однако, по мнению аналитиков, это может говорить о том, что создатели троянца готовятся к будущей кампании. Количество жертв Mezzo пока исчисляется единицами, при этом большинство заражений зафиксировано в России.

Компания 1С уже отреагировала на сообщение и проинформировала о необходимости повышенного внимания к реквизитам платежных документов, загружаемых в систему Клиент-Банк. Для этого рекомендуется использовать сервис «1С:ДиректБанк». В основе этого сервиса лежит технология прямого обмена с банками, которая защищена от вредоносных программ описанного типа, так как не использует внешние файлы для передачи данных.

Пользователям, которые продолжают применять для обмена с системами Клиент-Банк текстовые файлы, для предотвращения потери денежных средств 1С советует:

при использовании внешних текстовых файлов для передачи платежных поручений выполнять в системе Клиент-Банк дополнительный контроль реквизитов перед отправкой денежных средств;

использовать функцию контроля отправки средств только подтвержденным контрагентам при наличии такой опции в системе дистанционного банковского обслуживания.

Кроме того, еще в начале 2017 года в учетных программах «1С» реализована функция проверки файла платежки. Она производит сверку данных в выгруженном файле, с теми, которые хранятся в самой программе. Если реквизиты отличаются, программа выдаст предупреждение и порекомендует проверить компьютер на вирусы. Подробно о встроенной проверке см. https://its.1c.ru/db/metod8dev#content:5921:hdoc.

Для отслеживания подмены реквизитов платежных документов «на лету» в момент их загрузки в систему Клиент-Банк была создана «Программа Контроля Платежных Документов», которая может быть бесплатно загружена с сайта ИТС. Эта программа отслеживает появление новых файлов с платежными поручениями и в фоновом режиме эмулирует их считывание из систем Клиент-Банка, а затем проверяет их целостность. В случае изменения содержимого файла при его считывании системой Клиент-Банка, программа выдает пользователю предупреждающее сообщение.