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ФСС спишет долги по взносам, которые уже невозможно взыскать

ФСС опубликовал сегодня проект приказа, утверждающего Порядок списания безнадежной к взысканию недоимки, образовавшейся на 01.01.2017. Речь идет о взносах по обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности.

Согласно документу признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию недоимка и задолженность по пеням и штрафам, взыскание которых оказалось невозможным в связи с истечением до 1 января 2017 года срока их взыскания, и отсутствием акта суда, в соответствии с которым утрачена возможность взыскания недоимки и задолженности по пеням и штрафам в связи с истечением установленного срока их взыскания, в том числе определения об отказе в восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании недоимки и задолженности по пеням и штрафам.

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