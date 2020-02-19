13 идей доначислений для одного ООО

Доначислить любой ценой… Пожалуй, именно такую цель преследовала инспекция в Постановлении АС Поволжского округа №Ф06-27327/2017 от 08.12.2017г. по делу №А12-2743/2017.

Читайте подробный разбор этого интересного дела. Там есть и ответные аргументы налогоплательщика.

Зачем подписываться на блоги компаний?

Мы создали раздел «Блоги компаний» для того, чтобы вы могли общаться напрямую с компаниями, которые работают для бухгалтеров.

И если вы не подпишетесь, то в вашу ленту не будут попадать важные статьи для бухгалтеров. Потому что наша редакция обсуждает с блогерами каждый пост, чтобы они были только самыми полезными для вас.

Подписаться можно в этом списке :