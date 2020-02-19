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13 идей доначислений для одного ООО

Доначислить любой ценой… Пожалуй, именно такую цель преследовала инспекция в Постановлении АС Поволжского округа №Ф06-27327/2017 от 08.12.2017г. по делу №А12-2743/2017.

Читайте подробный разбор этого интересного дела. Там есть и ответные аргументы налогоплательщика.

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