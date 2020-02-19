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Подтвердить статус налогового резидента России можно не выходя из дома

С недавнего времени на сайте ФНС России (www.nalog.ru) начал действовать электронный сервис: «Подтвердить статус налогового резидента Российской Федерации», напоминает УФНС Белгородской области.

С помощью сервиса физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут в режиме онлайн сформировать заявление и получить в формате PDF уведомление, подтверждающее статус налогового резидента Российской Федерации.

Для получения соответствующего уведомления необходимо зарегистрироваться в вышеуказанном сервисе с помощью электронной почты или ИНН с паролем от личного кабинета физического лица.

Кроме того, в специальном разделе: «Всем заинтересованным лицам» электронного сервиса, можно проверить, был ли действительно выдан документ, подтверждающий статус налогового резидента.

С помощью сервиса также можно в реальном времени отследить статус рассмотрения заявления с момента его регистрации в ФНС России.

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Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

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Мнения
 
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1 мнение
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Аноним

И главное, все это - как ни странно - работает! К тому же, по крайней мере, ИП не нужно всяких дебильностей типа копий ОЗП или нотариальной копии ИНН, заверенной не ранее 3 месяцев назад.

Помогайки в московском регионе брали в среднем 5тыр за эту бумажку (хотя непонятно, зачем ими пользоваться), наложники неплохо кому-то поднасрали с обезьяньим бизнесом.

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