Подтвердить статус налогового резидента России можно не выходя из дома

С недавнего времени на сайте ФНС России (www.nalog.ru) начал действовать электронный сервис: «Подтвердить статус налогового резидента Российской Федерации», напоминает УФНС Белгородской области.

С помощью сервиса физические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут в режиме онлайн сформировать заявление и получить в формате PDF уведомление, подтверждающее статус налогового резидента Российской Федерации.

Для получения соответствующего уведомления необходимо зарегистрироваться в вышеуказанном сервисе с помощью электронной почты или ИНН с паролем от личного кабинета физического лица.

Кроме того, в специальном разделе: «Всем заинтересованным лицам» электронного сервиса, можно проверить, был ли действительно выдан документ, подтверждающий статус налогового резидента.

С помощью сервиса также можно в реальном времени отследить статус рассмотрения заявления с момента его регистрации в ФНС России.