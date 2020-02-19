Налоговики считают, что «размытые» требования при встречных проверках - это нормально

В связи со вступлением в силу решения по жалобе от 16.06.2017 № СА-4-9/11425@, вынесенного ФНС России, пришел конец спору о законности выставления «размытых» требований налоговыми органами в адрес налогоплательщиков. Так считает Управление ФНС Сахалинской области.

В соответствии с нормами статьи 93.1 Налогового кодекса РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, эти документы (информацию).

При этом, если из текста требования можно понять при проверке какого контрагента направлен запрос, какие документы истребуются и за какой период, такое требование считается соответствующим требованиям НК РФ.

Кроме того, ФНС России отметила, что НК РФ не ограничивает право налогового органа на истребование документов, касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика, в связи с чем информация о том, как сам продавец приобрел товар и кем является по отношению к нему (собственником-перепродавцом, производителем, комиссионером), также касается проверки контрагента — покупателя.

При этом налоговый орган, а не лицо, которому адресовано требование о предоставлении документов, по своему усмотрению определяет отношение конкретных документов к деятельности проверяемого налогоплательщика и устанавливает доказательства, подтверждающие совершение налогоплательщиком налогового правонарушения предусмотренные п.2 ст. 126 НК РФ в размере 10 тыс. рублей.