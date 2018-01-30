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Главбух не сдавала баланс, потому что думала, что не надо

Бухгалтер бухгалтеру рознь. Порой, принимая дела у своего предшественника, новому главбуху приходится немало удивляться.

Как выяснили посетители нашего форума в ходе обсуждения, некоторые бухгалтеры уверены, что компании на УСН не должны сдавать бухотчетность. И они ее не сдают, будучи уверены в своей правоте.

Почему ООО на УСН, конкретно наша, не сдает бух отчетность в ифнс? Что за исключение такое? Такое вообще бывает?

Мне так передала дела предыдущий бух. И генеральный это подтвердил. В статистику мы сдаем баланс, а в ИФНС нет.

- anoejka

Напомним, на основании пп.5 п.1 ст. 23 НК организации обязаны представлять в налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Почему ООО не сдает бух отчетность???»

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Аноним
, Ростов-на-Дону
Да нормально. Обесценили профессию и в денежном эквиваленте и в интеллектуальном. Сидят теперь кнопковтыкатели на зарплате 10 тысяч в год, ничего не знают и не умеют. А при такой оплате они и не должны ничего знать и уметь.
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