Главбух не сдавала баланс, потому что думала, что не надо

Бухгалтер бухгалтеру рознь. Порой, принимая дела у своего предшественника, новому главбуху приходится немало удивляться.

Как выяснили посетители нашего форума в ходе обсуждения, некоторые бухгалтеры уверены, что компании на УСН не должны сдавать бухотчетность. И они ее не сдают, будучи уверены в своей правоте.

Почему ООО на УСН, конкретно наша, не сдает бух отчетность в ифнс? Что за исключение такое? Такое вообще бывает? Мне так передала дела предыдущий бух. И генеральный это подтвердил. В статистику мы сдаем баланс, а в ИФНС нет. - anoejka

Напомним, на основании пп.5 п.1 ст. 23 НК организации обязаны представлять в налоговый орган по месту нахождения организации годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

Присоединиться к обсуждению можно в теме форума «Почему ООО не сдает бух отчетность???»