Когда внедрят электронные трудовые проверки

В конце прошлого года Роструд и Сбербанк приступили к реализации пилотного проекта по проведению электронной проверки кадровых документов.

Возможность перехода к электронным проверкам позволит не только сэкономить время и издержки работодателя, но и значительно ускорит и упростит сам процесс проведения проверки инспектором труда, сообщает Роструд. В настоящее время многие работодатели практикуют ведение и хранение кадровых документов в электронной форме. Поэтому появляется необходимость обеспечить со стороны государства возможность электронного взаимодействия надзорных органов и работодателей.

В рамках первого этапа эксперимента была проведена апробация механизма организации и проведения проверки нескольких электронных кадровых документов с использованием проверочных листов в Автоматизированной системе контрольно-надзорной деятельности Роструда, а также отработана технология обмена между Рострудом и Сбербанком электронными кадровыми документами, подписанными электронной подпись, по защищенным каналам связи.

Аналогичная электронная проверка была также проведена с компанией «Юлмарт».

По итогам эксперимента планируется подготовить предложения по технологии проведения контрольной проверки кадровых документов в электронной форме, требования к унифицированным форматам обмена электронными документами при проведении кадровых проверок, предложения по изменению законодательства в части устранения правовых и технических ограничений проведения электронного надзора кадровых документов.

Руководитель Роструда также добавил, что в настоящее время совместно с «Опорой России» ведется обсуждение возможности реализации «пилотного» проекта по организации внедрения электронного кадрового документооборота в деятельность микропредприятий и проведению электронной проверки.