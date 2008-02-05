Зачем пользователи ходят на сайт ФГИС ЦС

Около 73000 пользователей воспользовались данными ФГИС ЦС за последние 4 месяца, сообщили в Минстрое. Самыми востребованными разделами системы являются страницы, содержащие данные о производителях строительных ресурсов, включенных в перечень юрлиц, а также классификатор строительных ресурсов и данные из федерального реестра сметных нормативов.

В частности, к перечню юрлиц обратились 181 696 раз, страницу с данными классификатора строительных ресурсов просмотрели 91 925 раз, а информация из федерального реестра сметных нормативов понадобилась пользователям 76 844 раз.

Самыми скачиваемыми документами стали пошаговый алгоритм регистрации пользователя на портале госуслуг и авторизации в личном кабинете, а также письмо Минстроя России, содержащее информацию о рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в 4 квартале 2017 года.

Следует отметить, что порядка 9% пользователей с целью входа в личный кабинет посещают систему с периодичностью 2-3 дня, чуть более 8% пользователей заходят в личный кабинет с интервалом 4-7 дней, а ежедневно осуществляют вход в личный кабинет чуть менее 7% пользователей.

По состоянию на сегодняшний день во ФГИС ЦС размещены федеральный реестр сметных нормативов, 118 сборников сметных норм, 21 сборник укрупненных нормативов цены строительства, 29 методических документов для определения стоимости строительства, 99545 позиций классификатора строительных ресурсов и актуальный перечень юрлиц, содержащий информацию о 13937 производителях строительных ресурсов.

Напомним, предоставлять информацию в ФГИС ЦС должны компании, попавшие в список. Делать это нужно ежеквартально.