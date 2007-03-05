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Налоговые пени ограничат

Минфин подготовил законопроект с поправками в статью 75 Налогового кодекса, ограничивающее размер налоговый пеней.

Размер пеней не должен превышать величину недоимки — такую формулировку предлагает министерство. Но предлагает не по собственной воле: установление предельного размера пеней поручил внести в Налоговый кодекс Президент РФ Владимир Путин по итогам ежегодной пресс-конференции, состоявшейся 14 декабря 2017 года.

Заодно Минфин решил устранить неопределенность с датой прекращения начисления пеней. День уплаты недоимки будет однозначно включаться в срок, за который начисляются пени.

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