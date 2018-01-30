Движимое имущество московских компаний не освобождено от налога. Но власти еще подумают

Руководители пищевых союзов и ассоциаций, объединяющих производителей продуктов питания, направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой сохранить в Москве льготу по налогу на движимое имущество организаций, передает РБК.

«Практика применения льготы показала ее существенную востребованность бизнесом не только в качестве дополнительного стимула для предпринимателей обновлять основные фонды и проводить модернизацию за счет высвободившихся средств, но так же как меры повышения экономической устойчивости в период экономической нестабильности», — говорится в письме.



Напомним, с 1 января 2018 решение об освобождении от налога движимого имущества принимают регионы. Если в регионе нет закона, который устанавливает льготу или пониженную ставку налога, то по умолчанию налог на движимое имущество нужно начислять по ставке 1,1%. Некоторые субъекты РФ установили нулевую ставку налога.

Такое решение, в частности, приняли власти Санкт-Петербурга, Чечни, Московской, Липецкой и Нижегородской, Ивановской, Свердловской, Ленинградской областей. В Калининградской области и Бурятии льготная ставка действует для отдельных категорий предприятий.

Сохранение льготной ставки «окажет позитивное влияние на повышение инвестиционной привлекательности столицы в глазах действующих и потенциальных инвесторов», считают продовольственные лоббисты. Письмо на имя мэра подписано руководителями девяти отраслевых объединений.



«В настоящее время мы проводим анализ того, насколько существенной является дополнительная нагрузка для предприятий, а также просчитываем последствия для бюджета города при введении подобной льготы. Отмечу, соответствующие решения будут приняты до конца марта (отчетного периода)», — прокомментировал руководитель департамента экономической