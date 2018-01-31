Налоговики проверяют право на ЕНВД и грозят неприятностями

Факты неправомерного применения ЕНВД выявили инспекторы Хабаровского края в ходе выездных проверок ИП, торгующих в розницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

Среди нарушений отмечены:

осуществление деятельности в объектах, не отвечающих понятиям, установленным ст. 346.27 НК РФ (склад, офис и т.д.);

занижение торговых площадей в результате передачи части используемой площади в аренду взаимозависимому лицу;

имитацию осуществления розничной торговли при фактическом осуществлении оптовых продаж.

В настоящее время налоговыми органами направлено на рассмотрение в Арбитражном суде Хабаровского края ряд решений с доначисленными суммами налогов в отношении ИП, неправомерно применяющих ЕНВД.

Чтобы избежать подобных ситуаций налоговики рекомендует налогоплательщикам, применяющим ЕНВД, провести анализ своей деятельности и исключить факты неправомерного применения ЕНВД. В случае необходимости, самостоятельно уточнить свои налоговые обязательства, не дожидаясь контрольных мероприятий со стороны налоговой службы.

При решении вопроса о правомерности (неправомерности) применения ЕНВД налогоплательщикам следует учитывать судебную практику, сложившуюся на уровне Хабаровского края, в том числе по делу № А73-17635/2015 (Постановление Арбитражного суда Дальневосточного Федерального округа от 11.12.2017 № Ф03-4319/2017).

УФНС напоминает, что неуплата (неполная уплата) налогов в бюджет Российской Федерации может быть рассмотрена как деяние, за которое предусмотрена уголовная ответственность, предусмотренная ст. 199 УК РФ.