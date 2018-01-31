Где еще нет льготы по налогу на движимое имущество

На территории Оренбургской области решение об установлении с 2018 года налоговой льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренной пунктом 25 статьи 381 Кодекса, не принято. Об этом уведомляет региональное Управление ФНС.

Согласно пункту 25 статьи 381 Налогового кодекса РФ освобождаются от налогообложения организации - в отношении движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, за исключением объектов движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также передачи, включая приобретение, имущества между лицами, признаваемыми в соответствии с положениями пункта 2 статьи 105.1 НК РФ взаимозависимыми.



В силу указанной нормы пункта 25 статьи 381 НК РФ налоговая льгота применяется в отношении движимого имущества, принятого на учет, начиная как с 2013 года, так и в последующие годы. С 1 января 2018 года эта льгота применяется в случае принятия соответствующего закона субъекта РФ.



Учитывая, что на территории Оренбургской области решение об установлении с 2018 года налоговой льготы по налогу на имущество организаций, предусмотренной пунктом 25 статьи 381 Кодекса, не принято, а Законом Оренбургской области от 27.11.2003 № 613/70-III-ОЗ «О налоге на имущество организаций» не установлена налоговая ставка в отношении данного вида имущества, то с 01.01.2018 в отношении движимого имущества, принятого на учет в 2013 - 2018 годах, применяется предельная налоговая ставка в размере 1,1 процента.